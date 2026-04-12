A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap este 7 órakor Sulyok Tamás köztársasági elnök és a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) tagjainak jelenlétében megkezdte az országgyűlési választásra hozzájuk érkezett csaknem 232 ezer levélszavazat felbontását és a szavazólapok szkennelését. Szkennelésre - a kézi számolást megelőzően - azért van szükség, hogy a levélszavazatok előzetes eredményét gyorsan közölni tudják.
Levélben a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar választópolgárok szavazhattak az országos listára. Az NVI összesen 497 ezer levélben szavazót vett fel a névjegyzékbe.

2026-os választás - Szabadka, 2026. április 2. Leadja az április 12-i magyarországi országgyűlési választások levélszavazatát egy nő Magyarország szabadkai főkonzulátusán 2026. április 2-án. Levélszavazásra a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok jogosultak. MTI/Molnár Edvárd
Megkezdődött a levélszavazatok felbontása az NVI-ben – több százezer szavazat feldolgozása indult el a választás estéjén.
Fotó: Molnár Edvárd / MTI Fotószerkesztőség

Az NVI hétfőtől a beérkező levélcsomagok külső borítékját bontotta fel, és ellenőrizte a szavazási iratok érvényességét, de a szavazatot tartalmazó, lezárt borítékok felbontásával meg kellett várniuk a vasárnap este 7 órát.

Az NVI munkatársai először felbontják a levélszavazatok kis borítékait, majd szétválogatják az országgyűlési választás szavazólapjait. Ezt követően kezdik meg a szavazatok szkennelését, majd kétszer kézzel is átszámolják a voksokat.

Vasárnap reggelig 293 ezer levélszavazatot adtak le az arra jogosultak, az NVI vasárnap reggelig 232 ezer érvényes szavazási iratot regisztrált. A levélszavazatok feldolgozásának megkezdésére Sasvári Róbert, az NVB elnöke a testület nevében adta meg az engedélyt a bizottság tagjainak jelenlétében. Nagy Attila, az NVI elnöke köszöntötte Sulyok Tamás köztársasági elnököt, aki megtekintette a levélszavazatok feldolgozásának megkezdését. 


 

 

