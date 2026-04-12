Levélben a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar választópolgárok szavazhattak az országos listára. Az NVI összesen 497 ezer levélben szavazót vett fel a névjegyzékbe.

Megkezdődött a levélszavazatok felbontása az NVI-ben – több százezer szavazat feldolgozása indult el a választás estéjén.

Az NVI hétfőtől a beérkező levélcsomagok külső borítékját bontotta fel, és ellenőrizte a szavazási iratok érvényességét, de a szavazatot tartalmazó, lezárt borítékok felbontásával meg kellett várniuk a vasárnap este 7 órát.

Az NVI munkatársai először felbontják a levélszavazatok kis borítékait, majd szétválogatják az országgyűlési választás szavazólapjait. Ezt követően kezdik meg a szavazatok szkennelését, majd kétszer kézzel is átszámolják a voksokat.

Vasárnap reggelig 293 ezer levélszavazatot adtak le az arra jogosultak, az NVI vasárnap reggelig 232 ezer érvényes szavazási iratot regisztrált. A levélszavazatok feldolgozásának megkezdésére Sasvári Róbert, az NVB elnöke a testület nevében adta meg az engedélyt a bizottság tagjainak jelenlétében. Nagy Attila, az NVI elnöke köszöntötte Sulyok Tamás köztársasági elnököt, aki megtekintette a levélszavazatok feldolgozásának megkezdését.





