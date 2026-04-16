Megjöttek a friss számok: lezárult a levélszavazatok összesítése

A levélszavazatok előzetes összesítése az NVI közlése alapján csütörtök estére lezárult. A választás ezen szakaszában a beérkezett levélcsomagok és a választópolgárokhoz kapcsolódó adatok is ismertté váltak.

Befejezték a levélszavazatok azonosító nyilatkozatainak ellenőrzését

Befejezte a levélben érkezett szavazatok azonosító nyilatkozatainak ellenőrzését a Nemzeti Választási Iroda (NVI) - derül ki a www.valasztas.hu csütörtök délutáni adataiból. A levélben szavazásra jogosultak 72 százaléka élt választójogával.

Az NVI csütörtök délutánra valamennyi beérkezett levélszavazási iratot felbontotta és ellenőrizte a válaszborítékban lévő, a választópolgárt azonosító nyilatkozatot.

Választás 2026 - NVI: lezárult a levélszavazatok előzetes összesítése

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) befejezte a levélszavazatok pártlistás szavazólapjainak előzetes összesítését.

Az NVI csütörtök este az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, befejezték a levélszavazatok összesítését, eszerint a 494 244 regisztrált választópolgártól összesen 356 332 szavazási levélcsomag érkezett vissza.

Ezek közül 51 337 darabot közvetlenül az NVI-hez juttattak el, míg 296 167 darabot külképviseleteken, 8828 darabot pedig országgyűlési egyéni választókerületi központban adtak le.

Az érvényes pártlistás levélszavazatok száma 335 342, míg a beérkezett levélcsomagok közül csaknem 19 000-nél az azonosító nyilatkozat érvénytelennek bizonyult. Az NVI tájékoztatása szerint a leggyakrabban azért volt érvénytelen az azonosító nyilatkozat, mert a személyes adat eltért a választási informatikai rendszerben rögzítettektől, hiányzott a választópolgár valamely személyes adata - mint a név, születési hely és idő -, vagy a személyi azonosító vagy okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, honosítási okirat) száma hiányzott az azonosító nyilatkozatokról.

Közölték azt is, hogy az előzetes összesítés részeként informatikai alkalmazás segítségével beszkennelték a levélben szavazók szavazólapjait, és elvégezték az országos listás szavazatok előzetes megszámlálását. Ezt követően a szavazatokat kézzel is megszámlálják.

Hozzátették: a levélszavazás végleges eredményét az NVI jegyzőkönyvbe foglalja, ami a területi választási bizottságoknak az országos listás választás területi részeredményeit megállapító jegyzőkönyveivel együtt lesz az alapja a Nemzeti Választási Bizottság döntésének az országos listás választás hivatalos eredményéről. A listás eredményről az NVB legkésőbb május 4-én dönt – írja az MTI: