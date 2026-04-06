Itatóvályú, egy vödör jeges víz vagy kölni? A húsvéti locsolkodás megdöbbentő története

A húsvéthétfői locsolkodás generációk óta ápolja a közösségi összetartozást. Bár ma már inkább játékos és szimbolikus formában él tovább, eredete sokkal mélyebb és rituálisabb gyökerű.

Húsvéti locsolkodás Hollókőn.

A locsolkodás a közép-európai húsvéti szokások egyik legismertebb és legjátékosabb formája, amelyben a húsvéthétfő kapja a főszerepet. Ezen a napon a fiúk már kora reggeltől kezdve vízzel vagy kölnivel locsolják meg a lányokat, akik cserébe tojással, édességgel vagy más apró ajándékkal jutalmazzák a locsolókat – írja a husvetnapja.hu.

A népi hagyományokban ezt a napot gyakran nevezték „vízbevető” vagy „vízbehányó hétfőnek”, hiszen már a XX. század közepén is elterjedt volt az a szokás, hogy a lányokat egy-egy vödör hideg vízzel öntötték nyakon – vagy épp egy itatóvályúba dobták őket. Mindez természetesen ünnepi keretek között történt: a lányok ilyenkor legszebb ruhájukat öltötték fel, és mosollyal tűrték a jeges meglepetést.

Napjainkban ez a drasztikusabb forma már visszaszorulóban van, inkább falvakban vagy hagyományőrző közösségekben fordul elő. A legtöbb helyen a locsolkodás ma már inkább jelképes: egy rövid, tréfás locsolóvers után parfümmel, kölnivel, vagy a fiatalabb generáció körében akár szódásszifonnal, virágpermetezővel vagy kerti slaggal történik a locsolás.

A jutalom pedig marad a klasszikus: festett, díszített hímes tojás.

A legtöbb helyen a locsolkodás ma már inkább jelképes.

A locsolkodás gyökerei a középkori szláv néphagyományokig nyúlnak vissza, és már a 14. századból találhatók róla írásos feljegyzések. A legkorábbi ismert említés Konrád Waldhauser (1326–1369) nevéhez fűződik Csehországból.

Magyarországon csak később, a 17. századtól kezdve bukkan fel írásos formában. A legrészletesebb korai leírást Apor Péter adta 1736-ban írt művében (Metamorphosis Transylvaniae), ahol így emlékezett meg a szokásról: „… úrfiak, alávaló, fő és nemes emberek húsvét másnapján az az vízben vetü hétfün járták a falut, erősen öntözték egymást az leányokat hányták az vízben …” – írja a Veol.

A locsolkodás a vízhez kapcsolódó ősi termékenységi rítusokhoz is kötődik, de keresztény szimbolikája is van: a víz nemcsak a megújulást és megtisztulást jelképezi, hanem utalás lehet a keresztségre is. Egy népi legenda szerint pedig a jeruzsálemi asszonyokat, akik Jézus feltámadásának hírét vitték, vízzel próbálták elhallgattatni az őrök – ebből is fakadhat a húsvéti vízöntés szimbolikája.