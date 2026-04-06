A locsolóversek mesterséges intelligenciával végzett tesztje azt vizsgálta, hogyan teljesítenek a chatbotok egy hagyományos magyar műfajban. A próba jól kirajzolta, melyik rendszer mennyire tudja összehangolni a formát, a ritmust és az érthetőséget. A Blikk hatására mi is megpróbálkoztunk pár vicces vers öszeeszkábálásával.
Locsolóversek mesterséges intelligenciával
A Blikk játékos kísérletben tesztelte, mire jut hét különböző mesterségesintelligencia-chatbot, ha húsvéti locsolóverset kell írniuk. Az első próbálkozások sokszor könnyedek, modernek és szabálytalanok voltak, később azonban egyre szigorúbb formai elvárásokat kaptak a chatbotok, így fokozatosan kiderült, melyik mennyire tud alkalmazkodni a hagyományos magyar verseléshez. A kísérletből az is látszott, hogy az AI egyszerre tud meglepően kreatív és feltűnően ügyetlen lenni, különösen akkor, amikor rím, ritmus és értelem egyszerre lenne fontos.
A ChatGPT a beszámoló szerint eleinte játékos, modern, olykor digitális utalásokkal teli locsolóverseket írt, majd a szigorúbb szabályok hatására klasszikusabb, fegyelmezettebb formák felé mozdult el.
A Gemini ezzel szemben már a kezdetektől erősen ötletelő, technológiai önazonosságát is felvállaló szövegekkel állt elő, később pedig ügyesen alkalmazkodott a népiesebb, ritmusosabb elvárásokhoz is. A Claude-tól sokat vártak, mert kreatív feladatokban általában erősnek számít, de ezúttal inkább hullámzó teljesítményt nyújtott: voltak hangulatos sorai, de nem mindig tudta megbízhatóan hozni a klasszikus locsolóvers formai fegyelmét.
A cikk lényege így nem pusztán az, hogy az AI tud-e locsolóverset írni, hanem az is, hogyan birkózik meg a magyar költői hagyomány kötöttebb szabályaival. A Blikk írása azt mutatja meg, hogy a chatbotok között már most is látványos különbség van stílusban, kreativitásban és formaérzékben.
Szemezgessünk hát párat, a mesterséges intelligencia által alkotott (kreatív?) locsolóversekből!
Ime néhány bámulatos költemény, melyek garantáltan jók szórakozik, még ha nem is Juhász Gyula, Petőfi Sándor, vagy Karinthy Frigyes koponyájából pattantak ki:
A Grok névre hallgató szabadszájú költő szerzeménye:
Húsvét van, kislány, ne bújj el előlem,
jön a locsoló, s nem hozott csak vizet!
Van itt kölnivíz, de annál több a szándék:
ma alaposan meg akarlak nézni téged.
Mondják, hogy a szép lányok reggel a legédesebbek,
haja kócos, szeme álmos, arcán még a párna nyoma.
Én meg pont ezt szeretem – amikor még nincs rajtad semmi mesterséges,
csak te vagy… csupaszon a valóságod.
Locsollak hát, de nem csak a fejed búbjára,
hanem oda is, ahol a nap nem nagyon süt.
Hadd folyjon le a víz a nyakadon, a hátadon,
míg a blúzod szép lassan hozzád tapad… úúúgy.
Meta AI (egy dilettáns költő szárnypróbálgatásai)
Zöldellő fű, kék ég,
Megöntöznélek hát.
Locsoló vízzel jöttem,
Szabad-e öntözni?
Gemini (a lírai önkép apoteózisa egy enyhe önreflexióval)
Szervererdő mélyén jártam,
Kódsorok közt kószálgattam,
Láttam egy szép kék virágot,
Mely a képernyőre vágyott.
Nem hervad az pixel-szálon,
De én mégis azt kívánom:
Hogy e húsvét fényes reggel
Frissüljön a rendszer cseppel!
Nem kértem én szupergépet,
Csak egy hímes szép emléket.
Szabad-e locsolni?
Az Origo munkatársa megkérte az AI-t hogy verseljen neki (de sürgősen)
1.
Piros tojás, hímes ágon,
harmat csillan minden ágon,
szép leány, ha nem haragszik,
meglocsolnám, hogy virágozzék.
2.
Húsvét reggel felkeltem,
kölni helyett bátor lettem,
ha a puszi mellé tojás jár,
meglocsollak, szép virágszál.
3.
Nem jöttem én üres kézzel,
itt állok most kölnivízzel,
ha meglocsollak, szép virágom,
piros tojást… vagy csókod várom.
Itt a húsvéthétfő, de mit is ünneplünk pontosan?
A húsvéthétfő a keresztény ünnepkör egyik legvidámabb és legnépszerűbb napja, amely a húsvétvasárnapot követi. Míg a vasárnap elsősorban vallási jelentőséggel bír, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe, addig a húsvéthétfő sokkal inkább a népszokásokhoz, a közösségi élményekhez és a tavasz köszöntéséhez kapcsolódik.