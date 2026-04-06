Megkérték a mesterséges intelligenciát, hogy írjon locsolóverset, jöttek is a furcsaságok

A locsolóversek mesterséges intelligenciával végzett tesztje azt vizsgálta, hogyan teljesítenek a chatbotok egy hagyományos magyar műfajban. A próba jól kirajzolta, melyik rendszer mennyire tudja összehangolni a formát, a ritmust és az érthetőséget. A Blikk hatására mi is megpróbálkoztunk pár vicces vers öszeeszkábálásával.

Mi it az Origónál azzal próbálkoztunk, hogy két húsvéti képet készítsen nekünk, de lehet nekünk is verseket ellett volna garigcsáltatnunk vele (A képen nem a mesterséges intelligencia locsolóversei vannak)

A Blikk játékos kísérletben tesztelte, mire jut hét különböző mesterségesintelligencia-chatbot, ha húsvéti locsolóverset kell írniuk. Az első próbálkozások sokszor könnyedek, modernek és szabálytalanok voltak, később azonban egyre szigorúbb formai elvárásokat kaptak a chatbotok, így fokozatosan kiderült, melyik mennyire tud alkalmazkodni a hagyományos magyar verseléshez. A kísérletből az is látszott, hogy az AI egyszerre tud meglepően kreatív és feltűnően ügyetlen lenni, különösen akkor, amikor rím, ritmus és értelem egyszerre lenne fontos.

A ChatGPT a beszámoló szerint eleinte játékos, modern, olykor digitális utalásokkal teli locsolóverseket írt, majd a szigorúbb szabályok hatására klasszikusabb, fegyelmezettebb formák felé mozdult el.

A Gemini ezzel szemben már a kezdetektől erősen ötletelő, technológiai önazonosságát is felvállaló szövegekkel állt elő, később pedig ügyesen alkalmazkodott a népiesebb, ritmusosabb elvárásokhoz is. A Claude-tól sokat vártak, mert kreatív feladatokban általában erősnek számít, de ezúttal inkább hullámzó teljesítményt nyújtott: voltak hangulatos sorai, de nem mindig tudta megbízhatóan hozni a klasszikus locsolóvers formai fegyelmét.

A cikk lényege így nem pusztán az, hogy az AI tud-e locsolóverset írni, hanem az is, hogyan birkózik meg a magyar költői hagyomány kötöttebb szabályaival. A Blikk írása azt mutatja meg, hogy a chatbotok között már most is látványos különbség van stílusban, kreativitásban és formaérzékben.

Szemezgessünk hát párat, a mesterséges intelligencia által alkotott (kreatív?) locsolóversekből!

További érdekes verseket talál a Blikk cikkében.

Ime néhány bámulatos költemény, melyek garantáltan jók szórakozik, még ha nem is Juhász Gyula, Petőfi Sándor, vagy Karinthy Frigyes koponyájából pattantak ki: