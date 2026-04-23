Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. – újabb váratlan részleteket osztottak meg

Hatósági vizsgálat jöhet a múlt heti rendkívüli nyereményhullám után, amikor négy nagy játékban is elvitték a főnyereményt. A lottó sorsolásai miatt a Szerencsejáték Zrt. maga kérte a felügyeleti ellenőrzést, hogy megvizsgálják az érintett húzások szabályosságát és az informatikai rendszerek működését.
A lottó körül kialakult találgatások után a Szerencsejáték Zrt. rendkívüli vizsgálatot kezdeményezett a szerencsejáték-felügyeleti hatóságnál. A vizsgálat a Skandináv lottó, a Hatoslottó, a Joker és az Ötöslottó múlt heti sorsolásaira terjedhet ki, miután egy héten belül mind a négy játékban telitalálat született.

Lottó sorsolás: hatósági vizsgálat jöhet a rendkívüli nyereményhullám után
Lottó sorsolás: hatósági vizsgálat jöhet a rendkívüli nyereményhullám után
Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Minden lottósorsolást átnézhetnek

A társaság szerint az ellenőrzés kiterjedhet a sorsolási folyamatra, a kapcsolódó informatikai rendszerek működésére és a nyertesek azonosításának menetére is. A Szerencsejáték Zrt. hangsúlyozta, hogy a vizsgálat célja a játékosok és a közvélemény megnyugtatása.

A nyertesek jelentkezése ettől még halad

A Mandinernek nyilatkozó szóvivő szerint az ötös és a hatos lottó nyertese már felvette a kapcsolatot a társasággal. 

A nyeremények kifizetése nem függ össze közvetlenül a hatósági vizsgálattal, a szokásos ellenőrzési folyamat ettől függetlenül zajlik tovább.

 

