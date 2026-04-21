Egyetlen kaparással 100 milliót nyertek egy magyarországi lottózóban

Szenzációs szerencse borzolta fel Szekszárd mindennapjait: egyetlen kaparás, és máris százmillió forint. Egy helyi lottózó visszatérő vendége április közepén próbált szerencsét, és minden várakozást felülmúló nyereménybe futott bele.
Az „Ajándék” nevű kaparós sorsjegy fődíját nyerte meg egy szerencsés, amelyből országosan mindössze egyetlen darab létezik. A Spiler nevű lottózó pillanatok alatt országos figyelmet kapott írja a TEOL.

A szekszérdi Spíler lottózóban kaparta le a fődíjat egy szerencsés játékos.
Fotó: Denes Martonfai/TEOL

Szerencsesorozat a lottózóban

A tulajdonos szerint az üzlet már korábban is vonzotta a nagy nyereményeket, így a mostani eset szinte beleillik a sorba. Két évvel ezelőtt például Tippmixen is százmilliós nyeremény született, akkor viszont valaki  a Barcelona–Real Madrid el Clásicóra fogadvanyolcmillió forintos tétet rakott fel. Ezen kívül többször fordult elő néhány millió forintos nyeremény is az üzletükben.

A friss nyertes nem helyben jut hozzá a teljes összeghez, mivel a lottózó kifizetési plafonja korlátozott.

A nyereményt egy hivatalos beváltóhelyen, azonosítást követően utalják ki néhány napon belül. A szakértők szerint ekkora összegnél érdemes több bankszámlát használni a pénz kezelésére. Legalább ennyire fontos a sorsjegy megőrzése, hiszen annak elvesztése végzetes következményekkel járhat. Bár a nyertes kiléte titok marad, a történet hosszú ideig emlékezetes marad a város lakói számára.

Elvitték az Ötöslottót

Egy szerencsés játékos minden idők legnagyobb magyar lottónyereményét vitte el néhány napja: több milliárd forintot nyert az Ötöslottón egyetlen szelvénnyel.  A hatalmas jackpot hosszú halmozódás után gyűlt össze, és a mostani telitalálat új rekordot állított fel a játék történetében.  A nyertesnek 90 napja van jelentkezni a nyereményért, amely örökre megváltoztathatja az életét.

 

Milliárdok cseréltek gazdát

Magyarországon az Ötöslottó kínálja a legnagyobb egyösszegű nyereményeket, amelyek az évek során többször is milliárdos rekordokat döntöttek. 
A toplistát rendre a több milliárd forintos főnyeremények uralják, amelyek hosszú halmozódás után gyűlnek össze, és egyetlen telitalálattal kerülnek a szerencsés nyerteshez.  A legfrissebb rekord is ezt bizonyítja: a jackpot akár 6–7 milliárd forintig is felkúszhat.

 

 

