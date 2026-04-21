Egyetlen kaparással 100 milliót nyertek egy magyarországi lottózóban

Az „Ajándék” nevű kaparós sorsjegy fődíját nyerte meg egy szerencsés, amelyből országosan mindössze egyetlen darab létezik. A Spiler nevű lottózó pillanatok alatt országos figyelmet kapott – írja a TEOL.
Szerencsesorozat a lottózóban
A tulajdonos szerint az üzlet már korábban is vonzotta a nagy nyereményeket, így a mostani eset szinte beleillik a sorba. Két évvel ezelőtt például Tippmixen is százmilliós nyeremény született, akkor viszont valaki a Barcelona–Real Madrid el Clásicóra fogadvanyolcmillió forintos tétet rakott fel. Ezen kívül többször fordult elő néhány millió forintos nyeremény is az üzletükben.
A friss nyertes nem helyben jut hozzá a teljes összeghez, mivel a lottózó kifizetési plafonja korlátozott.
A nyereményt egy hivatalos beváltóhelyen, azonosítást követően utalják ki néhány napon belül. A szakértők szerint ekkora összegnél érdemes több bankszámlát használni a pénz kezelésére. Legalább ennyire fontos a sorsjegy megőrzése, hiszen annak elvesztése végzetes következményekkel járhat. Bár a nyertes kiléte titok marad, a történet hosszú ideig emlékezetes marad a város lakói számára.
Elvitték az Ötöslottót
Egy szerencsés játékos minden idők legnagyobb magyar lottónyereményét vitte el néhány napja: több milliárd forintot nyert az Ötöslottón egyetlen szelvénnyel. A hatalmas jackpot hosszú halmozódás után gyűlt össze, és a mostani telitalálat új rekordot állított fel a játék történetében. A nyertesnek 90 napja van jelentkezni a nyereményért, amely örökre megváltoztathatja az életét.
Milliárdok cseréltek gazdát
Magyarországon az Ötöslottó kínálja a legnagyobb egyösszegű nyereményeket, amelyek az évek során többször is milliárdos rekordokat döntöttek.
A toplistát rendre a több milliárd forintos főnyeremények uralják, amelyek hosszú halmozódás után gyűlnek össze, és egyetlen telitalálattal kerülnek a szerencsés nyerteshez. A legfrissebb rekord is ezt bizonyítja: a jackpot akár 6–7 milliárd forintig is felkúszhat.