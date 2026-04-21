Egyetlen kaparással 100 milliót nyertek egy magyarországi lottózóban

Az „Ajándék” nevű kaparós sorsjegy fődíját nyerte meg egy szerencsés, amelyből országosan mindössze egyetlen darab létezik. A Spiler nevű lottózó pillanatok alatt országos figyelmet kapott – írja a TEOL.

A szekszérdi Spíler lottózóban kaparta le a fődíjat egy szerencsés játékos.

Szerencsesorozat a lottózóban

A tulajdonos szerint az üzlet már korábban is vonzotta a nagy nyereményeket, így a mostani eset szinte beleillik a sorba. Két évvel ezelőtt például Tippmixen is százmilliós nyeremény született, akkor viszont valaki a Barcelona–Real Madrid el Clásicóra fogadvanyolcmillió forintos tétet rakott fel. Ezen kívül többször fordult elő néhány millió forintos nyeremény is az üzletükben.

A friss nyertes nem helyben jut hozzá a teljes összeghez, mivel a lottózó kifizetési plafonja korlátozott.

A nyereményt egy hivatalos beváltóhelyen, azonosítást követően utalják ki néhány napon belül. A szakértők szerint ekkora összegnél érdemes több bankszámlát használni a pénz kezelésére. Legalább ennyire fontos a sorsjegy megőrzése, hiszen annak elvesztése végzetes következményekkel járhat. Bár a nyertes kiléte titok marad, a történet hosszú ideig emlékezetes marad a város lakói számára.