Április 22-én dupla égi látványosság várható Magyarország felett

A Svábhegyi Csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a Lyridák meteorraj április 14. és a hónap vége között aktív, maximumát pedig 2026. április 22-én, 21 óra 40 perckor éri el. Bár a raj óránként átlagosan 18 fényes hullócsillagot produkál, Magyarországról a még alacsonyan járó radiáns miatt várhatóan óránként 8–10 meteor lesz látható, és az éjszaka előrehaladtával egyre több hullócsillag tűnhet fel.

A fényes hullócsillagairól ismert Lyridák meteorraj április 22-e körül tetőzik

Fotó: THILINA KALUTHOTAGE / NurPhoto / AFP

A Lyridák meteorraj az egyik legrégebben ismert csillaghullás

A Lyridák különlegessége, hogy az egyik legrégebben ismert meteorraj: kínai feljegyzések már időszámításunk előtt 687-ben is említik.

A megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, ugyanakkor érdemes fényszennyezéstől mentes, tiszta égboltot keresni. A tájékoztatás szerint a raj ritkán intenzívebb kitöréseket és fényes tűzgömböket is produkálhat, ilyenkor akár 90 meteor is felvillanhat óránként.

Négy égitest rajzol majd különleges alakzatot az égre

Április 22-én 21 óra után egy látványos égi együttállás is megfigyelhető lesz. Az Ikrek csillagképben látható Jupiter és a Hold egymáshoz közel tűnik majd fel, fölöttük pedig a Pollux és a Castor ragyog, így a négy égitest együtt egy feltűnő, álló téglalap alakot rajzol ki az égbolton.

Négyes együttállás április 22-én 23:00-kor, nyugati irányban

Fotó: A grafikát készítette: ASTRONO_min / Svábhegyi Csillagvizsgáló

Rendhagyó programmal készül a Svábhegyi Csillagvizsgáló

A Svábhegyi Csillagvizsgáló közlése szerint az égi jelenségek megfigyelésére külön programmal is készülnek, amelyről a részletes tájékoztatás a csillagvizsgáló honlapján érhető el – számolt be az MTI.