Április 22-én dupla égi látványosság várható Magyarország felett

A Svábhegyi Csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a Lyridák meteorraj április 14. és a hónap vége között aktív, maximumát pedig 2026. április 22-én, 21 óra 40 perckor éri el. Bár a raj óránként átlagosan 18 fényes hullócsillagot produkál, Magyarországról a még alacsonyan járó radiáns miatt várhatóan óránként 8–10 meteor lesz látható, és az éjszaka előrehaladtával egyre több hullócsillag tűnhet fel.
A Lyridák meteorraj az egyik legrégebben ismert csillaghullás
A Lyridák különlegessége, hogy az egyik legrégebben ismert meteorraj: kínai feljegyzések már időszámításunk előtt 687-ben is említik.
A megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, ugyanakkor érdemes fényszennyezéstől mentes, tiszta égboltot keresni. A tájékoztatás szerint a raj ritkán intenzívebb kitöréseket és fényes tűzgömböket is produkálhat, ilyenkor akár 90 meteor is felvillanhat óránként.
Négy égitest rajzol majd különleges alakzatot az égre
Április 22-én 21 óra után egy látványos égi együttállás is megfigyelhető lesz. Az Ikrek csillagképben látható Jupiter és a Hold egymáshoz közel tűnik majd fel, fölöttük pedig a Pollux és a Castor ragyog, így a négy égitest együtt egy feltűnő, álló téglalap alakot rajzol ki az égbolton.
Rendhagyó programmal készül a Svábhegyi Csillagvizsgáló
A Svábhegyi Csillagvizsgáló közlése szerint az égi jelenségek megfigyelésére külön programmal is készülnek, amelyről a részletes tájékoztatás a csillagvizsgáló honlapján érhető el – számolt be az MTI.
Ez is érdekelheti:
Emberi szem így még nem láthatta a Holdat – különleges fotót közölt a NASA
Új felvételt osztott meg a NASA a Holdról, amelyet az Artemis-program legújabb küldetése során készítettek. Az Artemis II legénysége által rögzített képen az Orientale-medence látható, amelyet a NASA szerint most először figyelhettek meg teljes egészében emberi szemmel.
Szinte hihetetlen, de a Holdon szexelt egy szerelmespár
A NASA történetének egyik legbizarrabb fejezete 2001-ben íródott, amikor egy fiatal gyakornok és barátnője szó szerint a Holdról származó kőzeteken feküdve élték át az intimitás pillanatait. Az eset egyben komoly tanulságokkal is szolgál a tudományos értékek, így a holdkőzetek védelméről.