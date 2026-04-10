csillagászat

Április 22-én dupla égi látványosság várható Magyarország felett

Április 22-én éri el maximumát a tavasz egyik legismertebb meteorraja. A Lyridák meteorraj mellett ugyanazon az estén egy látványos égi együttállás is megfigyelhető lesz, így különösen érdemes lesz az eget kémlelni.
A Svábhegyi Csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a Lyridák meteorraj április 14. és a hónap vége között aktív, maximumát pedig 2026. április 22-én, 21 óra 40 perckor éri el. Bár a raj óránként átlagosan 18 fényes hullócsillagot produkál, Magyarországról a még alacsonyan járó radiáns miatt várhatóan óránként 8–10 meteor lesz látható, és az éjszaka előrehaladtával egyre több hullócsillag tűnhet fel.

The International Space Station (ISS) is moving in front of the Milky Way in Ratnapura, Sri Lanka, on April 16, 2024. In April 2024, skywatchers are anticipating a trio of celestial delights. The Lyrid meteor shower, known for its bright shooting stars, is peaking around April 22nd, providing a captivating show after midnight. On April 23rd, Venus and Mars are aligning closely in the night sky, offering a stunning conjunction. Additionally, the New Moon on April 1st is providing optimal conditions for stargazing, with minimal moonlight enhancing views of distant celestial wonders. Keep your eyes on the sky for these stellar events in April. (Photo by Thilina Kaluthotage/NurPhoto) (Photo by Thilina Kaluthotage / NurPhoto via AFP)
A fényes hullócsillagairól ismert Lyridák meteorraj április 22-e körül tetőzik
A Lyridák meteorraj az egyik legrégebben ismert csillaghullás

A Lyridák különlegessége, hogy az egyik legrégebben ismert meteorraj: kínai feljegyzések már időszámításunk előtt 687-ben is említik. 

A megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, ugyanakkor érdemes fényszennyezéstől mentes, tiszta égboltot keresni. A tájékoztatás szerint a raj ritkán intenzívebb kitöréseket és fényes tűzgömböket is produkálhat, ilyenkor akár 90 meteor is felvillanhat óránként.

Négy égitest rajzol majd különleges alakzatot az égre

Április 22-én 21 óra után egy látványos égi együttállás is megfigyelhető lesz. Az Ikrek csillagképben látható Jupiter és a Hold egymáshoz közel tűnik majd fel, fölöttük pedig a Pollux és a Castor ragyog, így a négy égitest együtt egy feltűnő, álló téglalap alakot rajzol ki az égbolton.

Négyes együttállás április 22-én 23:00-kor, nyugati irányban
Fotó: A grafikát készítette: ASTRONO_min / Svábhegyi Csillagvizsgáló

Rendhagyó programmal készül a Svábhegyi Csillagvizsgáló

A Svábhegyi Csillagvizsgáló közlése szerint az égi jelenségek megfigyelésére külön programmal is készülnek, amelyről a részletes tájékoztatás a csillagvizsgáló honlapján érhető el – számolt be az MTI.

