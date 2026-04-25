Már most elszállt a magyar eper ára – ennyit kérnek kilójáért

Az idei eperszezon rendkívül korán indult Magyarországon, így a magyar eper már a tavasz első felében megjelent a piacokon. Bár február végén és márciusban még főként import, görög szamóca volt elérhető, a kínálat és az árak is gyorsan változni kezdtek – írja a DUOL.

Mennyi a magyar eper ára 2026-ban?

A görög eper az időjárási viszonyoknak köszönhetően idén a szokásosnál korábban és egyenletes minőségben került az európai piacokra, ami jelentősen befolyásolta az árakat is. Február végén 2000–2500 forint között lehetett kilónként hozzájutni, és ez az árszint márciusban is jellemző maradt.

A hazai termés ezzel szemben később jelent meg, és jóval magasabb áron került a piacokra.

A magyar eper kilójáért például a dunaújvárosi piacon 3800 forintot is elkértek, és szakértői várakozások szerint a szezon elején 3500–4000 forintos árak sem lesznek ritkák. A különbségek mögött több tényező áll: a görög termelés nagyobb volumenű, folyamatosan bővülő területekkel és stabil exporttal dolgozik, míg Magyarország kisebb kapacitással és magasabb önköltséggel termel. Emellett a munkaerőhiány is komoly gondot jelent a hazai gazdáknak.

Az eperárak alakulása röviden:

Február vége: görög eper 2000–2500 Ft/kg.

Március: görög eper 2000–2500 Ft/kg.

Április közepe: magyar eper kb. 3800 Ft/kg.

A munkaerőhiány is komoly tényező: az eperszedők órabére itthon körülbelül 3000 forint, a termelők pedig egyre nehezebben találnak dolgozókat. Emiatt egyes gazdaságok már külföldi idénymunkásokat, például Indiából érkező vendégmunkásokat is alkalmaznak. Bár az import eper gyakran olcsóbb és korábban elérhető, a fogyasztók továbbra is a magyar eper mellett döntenek az ízvilága miatt. A szezon előrehaladtával várhatóan fokozatosan erősödik a hazai termés jelenléte a piacon.