A gátlástalan gyógyszerlobbi emberét indítja Magyar Péter Kispesten

Magyar Péter és a Tisza Párt támogatásával Virágh Gabriella ugyan Kispesten indul képviselőjelöltként, jelenleg Óbudán dolgozik háziorvosként, így sokak szerint korlátozott helyismerettel rendelkezik a választókerületet illetően, amely Kispestet, Pestszentlőrincet és a ferencvárosi József Attila-lakótelepet foglalja magában. Kritikusai szerint ez a távolság abban is megmutatkozik, hogy több alkalommal is pontatlanul nyilatkozott a helyi egészségügyi viszonyokról, számolt be az Ellenpont.

Magyar Péter jelöltjének korábbi megszólalásai is vitákat váltott ki

A jelölt korábban a koronavírus-járvány idején szakértőként is megszólalt, azonban egyes vélemények szerint felkészületlennek bizonyult: nyilatkozatai a vakcinákról és a Covid-járvány alakulásáról többek szerint szakmai kérdéseket vetettek fel.

Virágh Gabriella pályafutása jelentős részét nemzetközi gyógyszeripari vállalatoknál töltötte. A ’90-es években orvoslátogatóként dolgozott és promotálta a legújabb készítményeket, támogatva azok értékesítését. Budapesten és Kuala Lumpurban, Malajziában állt alkalmazásban a Schering-Plough Corporation nevű amerikai gyógyszergyártó cégnél, amely később összeolvadt a Merck & Co. vállalattal, Virágh pedig Svájcban, Luzernben folytatta munkáját.

Botrányok árnyékában

A gyógyszeripari óriásokat az évek során több komoly botrány is érintette. A Merck egyik fájdalomcsillapítóját például 2004-ben visszavonták, miután kiderült, hogy növelheti a szív- és érrendszeri problémák kockázatát. Az ügy jelentős kártérítési pereket eredményezett.

A Schering-Plough szintén több alkalommal került a hatóságok látókörébe: bírságokat szabtak ki rá többek között vesztegetési ügyek és versenyjogi visszaélések miatt.

Kérdések a jelölttel kapcsolatban

Virágh Gabriellával újra egy sok éven keresztül nagyvállalati érdekeket kiszolgáló személy érkezett a Tiszához, Kapitány István és Orbán Anita után. A magyar és dél-pesti érdekek szolgálatát egy ilyen személytől nehezen lehet elképzelni. De az is jól látszik, hogy a doktornőnek nincs helyismerete a választókerületben.

