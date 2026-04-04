Menczer Tamás kemény állításokat fogalmazott meg a választás előtt

Menczer Tamás a közösségi oldalán Magyar Péter és a Tisza Párt brüsszeli kapcsolatairól, valamint a közelgő választás tétjéről fogalmazott meg állításokat. Bejegyzésében külföldi politikai és titkosszolgálati kapcsolatokról, valamint az energiaárak és a rezsi alakulásáról is szó esett. A politikus szerint a választás tétje Magyarország békéje és energiaellátása.

Menczer Tamás Magyar Péter és Brüsszel kapcsolatáról, valamint Panyi Szabolcs szerepéről fogalmazott meg kemény üzenetet

Magyar Péter és a külföldi kapcsolatok kérdése

Menczer Tamás bejegyzésében arról írt, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt több nemzetközi politikai szereplőhöz köthető, és döntéseik több külpolitikai kérdésben is ezekhez az érdekekhez igazodhatnak. A bejegyzés külön kitért Panyi Szabolcs szerepére is, aki több európai titkosszolgálattal is együtt dolgozik, kapcsolatban van Magyar Péterrel, és egy esetleges Tisza-kormány idején befolyása lehetne a külpolitikára. Menczer Tamás bejegyzését azzal zárta, hogy az olcsó orosz gáz és olaj megszűnése jelentős üzemanyag- és rezsiár-emelkedést okozna Magyarországon, valamint Orbán Viktort és a Fideszt nevezte a biztos választásnak április 12-én.