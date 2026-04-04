Menczer Tamás

Menczer Tamás kemény állításokat fogalmazott meg a választás előtt

2026. április 04. 10:54
Komoly állításokat fogalmazott meg közösségi oldalán Menczer Tamás egy friss bejegyzésben. A posztban Magyar Péter és a Tisza Párt nemzetközi kapcsolatairól, Panyi Szabolcs szerepéről, valamint a választás tétjéről is írt.
Menczer TamásTisza PártPanyi SzabolcsVálasztás 2026Magyar Péter

Menczer Tamás a közösségi oldalán Magyar Péter és a Tisza Párt brüsszeli kapcsolatairól, valamint a közelgő választás tétjéről fogalmazott meg állításokat. Bejegyzésében külföldi politikai és titkosszolgálati kapcsolatokról, valamint az energiaárak és a rezsi alakulásáról is szó esett. A politikus szerint a választás tétje Magyarország békéje és energiaellátása.

Menczer Tamás Magyar Péter és Brüsszel kapcsolatáról, valamint Panyi Szabolcs szerepéről fogalmazott meg kemény üzenetet
Menczer Tamás Magyar Péter és Brüsszel kapcsolatáról, valamint Panyi Szabolcs szerepéről fogalmazott meg kemény üzenetet
Magyar Péter és a külföldi kapcsolatok kérdése

Menczer Tamás bejegyzésében arról írt, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt több nemzetközi politikai szereplőhöz köthető, és döntéseik több külpolitikai kérdésben is ezekhez az érdekekhez igazodhatnak. A bejegyzés külön kitért Panyi Szabolcs szerepére is, aki több európai titkosszolgálattal is együtt dolgozik, kapcsolatban van Magyar Péterrel, és egy esetleges Tisza-kormány idején befolyása lehetne a külpolitikára. Menczer Tamás bejegyzését azzal zárta, hogy az olcsó orosz gáz és olaj megszűnése jelentős üzemanyag- és rezsiár-emelkedést okozna Magyarországon, valamint Orbán Viktort és a Fideszt nevezte a biztos választásnak április 12-én.

Döbbenetes állítással állt elő Menczer Tamás a választás előtt

Ahogy az Origo korábban beszámolt róla, Menczer Tamás közösségi oldalán az energiaellátás veszélyeztetéséről és az ebből fakadó következményekről írt. A magyar választások tétjeként a rezsicsökkentés, az üzemanyagárak és az ország energiaellátásának védelmét nevezte meg. Bejegyzését erős üzenettel zárta.

Menczer rendesen odaszólt: „Miről egyeztet Magyar Péter az ügynök Panyival?”

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója nyílt kérdést tett fel Magyar Péternek a Panyi Szabolccsal való kapcsolatáról. Menczer Tamás szerint a nyilvánosság joggal vár választ arra, miről zajlanak ezek az egyeztetések az ügynökkel.

 

 

