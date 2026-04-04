Menczer Tamás kemény állításokat fogalmazott meg a választás előtt

Menczer Tamás a közösségi oldalán Magyar Péter és a Tisza Párt brüsszeli kapcsolatairól, valamint a közelgő választás tétjéről fogalmazott meg állításokat. Bejegyzésében külföldi politikai és titkosszolgálati kapcsolatokról, valamint az energiaárak és a rezsi alakulásáról is szó esett. A politikus szerint a választás tétje Magyarország békéje és energiaellátása.
Magyar Péter és a külföldi kapcsolatok kérdése
Menczer Tamás bejegyzésében arról írt, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt több nemzetközi politikai szereplőhöz köthető, és döntéseik több külpolitikai kérdésben is ezekhez az érdekekhez igazodhatnak. A bejegyzés külön kitért Panyi Szabolcs szerepére is, aki több európai titkosszolgálattal is együtt dolgozik, kapcsolatban van Magyar Péterrel, és egy esetleges Tisza-kormány idején befolyása lehetne a külpolitikára. Menczer Tamás bejegyzését azzal zárta, hogy az olcsó orosz gáz és olaj megszűnése jelentős üzemanyag- és rezsiár-emelkedést okozna Magyarországon, valamint Orbán Viktort és a Fideszt nevezte a biztos választásnak április 12-én.
Döbbenetes állítással állt elő Menczer Tamás a választás előtt
Ahogy az Origo korábban beszámolt róla, Menczer Tamás közösségi oldalán az energiaellátás veszélyeztetéséről és az ebből fakadó következményekről írt. A magyar választások tétjeként a rezsicsökkentés, az üzemanyagárak és az ország energiaellátásának védelmét nevezte meg. Bejegyzését erős üzenettel zárta.
Menczer rendesen odaszólt: „Miről egyeztet Magyar Péter az ügynök Panyival?”
A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója nyílt kérdést tett fel Magyar Péternek a Panyi Szabolccsal való kapcsolatáról. Menczer Tamás szerint a nyilvánosság joggal vár választ arra, miről zajlanak ezek az egyeztetések az ügynökkel.