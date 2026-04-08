Ismert sportoló is a nemzeti kormány táborát erősíti – elmondta, miért jó választás Orbán Viktor

Makray Katalin a magyar választások előtt videóüzenetben fejtette ki támogatását a jelenlegi kormány mellett. A tornásznő szerint a kabinet eddig a nemzet érdekeit szolgálta, ezért újra bizalmat érdemel.

Magyar választások 2026: Orbán Viktor és a nemzeti tömeg

Magyar választások 2026: neves tornász is kiáll Orbán Viktor mellett

Makray Katalin olimpiai ezüstérmes magyar tornásznő, Schmitt Pál felesége videóüzenetben állt ki a nemzeti kormány mellett a 2026-os magyarországi választás előtt. A sportoló arról beszélt, hogy szerinte a Fidesz és Orbán Viktor az elmúlt évtizedekben folyamatosan az ország és a nemzet érdekeit szolgálta.

Úgy fogalmazott, hogy akik eddig támogatták a kormányt, nem csalódtak benne, és a jövőben sem fognak. Ezért arra biztatott mindenkit, hogy szavazatával támogassa a jelenlegi kormányt a választáson is.

Orbán Viktor: Az új kormánynak minden szakmai tudására szükség lesz az energiaválság kezeléséhez

Négy nappal az országgyűlési választás előtt a miniszterelnök a legfontosabb politikai és közéleti kérdésekről fejtette ki véleményét a Blikknek. Orbán Viktor több kulcstémában is világos álláspontot fogalmazott meg az interjúban; beszélt külpolitikai kapcsolatokról, gazdasági kihívásokról és a kampány helyzetéről is. Szerinte a döntés a magyar emberek kezében van, ő pedig a Fidesz–KDNP győzelmére számít.

Népszerű humorista állt ki Orbán Viktor mellett – videó

„A második világháború óta nem látott háborús veszély van a világban” – fogalmazott egy videóban Nacsa Olivér, aki szerint a jelenlegi nemzetközi helyzet rendkívüli súlyt ad az április 12-i választásnak.