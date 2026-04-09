Megszólalt az ismert televíziós személyiség: ezt üzente a választások előtt

Rákay Philip azzal kezdte, hogy elmondta: ő 1990 óta, a rendszerváltás utáni első szabad választások óta Fidesz-szavazó, és 24 éve áll Orbán Viktor mellett. Azt mondja, jól ismeri Orbán Viktort, és tudja, hogy szereti Magyarországot, a hazánkat.

Rákay arról is beszélt, hogy ha nekünk is fontos a hazánk, akkor nem szabad hagynunk, hogy Brüsszelből vagy Kijevből rángatott, globalista érdekeket kiszolgáló ügynökök vezette kormány irányítsa az országot. Ehelyett egy valódi, patrióta kormánynak kell vezetnie hazánkat, Magyarországot. Erről beszélt Rákay Philip a videóban.

Ismert író mondja el, miért áll ki Orbán Viktor és a nemzeti kormány mellett

Kötter Tamás videóban beszélt arról, miért tartja különösen fontosnak a közelgő voksolást. A magyar választások kapcsán úgy fogalmazott, hogy a Fidesz és Orbán Viktor politikája képviseli az általa fontosnak tartott értékeket. Az író szerint ezért most is a jelenlegi kormány támogatása indokolt.

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor – a választásról és az országjárásról van szó

A kampányhajrában újabb állomásához érkezik a kormányfő országjárása. Orbán Viktor a közösségi oldalán jelezte, hogy csütörtökön 18 órakor Debrecenben várja az embereket.