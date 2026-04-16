Majka meglepő dolgot árult el legjobb barátjáról

Majka a Partizán csatornáján beszélt először nyíltan arról, mennyire megviselte barátja döntése. Mint ismert, Pápai Joci a kormánypárt kampányában vállalt szerepet, sőt a március 15-i állami rendezvényen is fellépett, ahol Orbán Viktort méltatta – számolt be a Blikk.

Fotó: Youtube/Partizán

Majka és Pápai Joci barátsága nem állta ki a politikai próbát

Majka nem rejtette véka alá érzéseit.

Volt olyan, akiért fájt a szívem, de az nem a Curtis volt. Jociért viszont fájt a szívem”

– mondta, utalva arra, hogy különösen közeli kapcsolat fűzi az énekeshez.

A rapper szerint a történtek azért is különösen fájdalmasak, mert saját tapasztalatai alapján komoly következményei lehetnek a rendszerkritikának. Állítása szerint a „Csurran, cseppen” című dala után célkeresztbe került, és megpróbálták ellehetetleníteni. Ebben a helyzetben nehéz volt számára elfogadni, hogy barátja azok mellett áll ki, akik – megfogalmazása szerint – korábban őt támadták.

Ő az egyik legjobb barátom 25 éve. És nekem az felfoghatatlan volt, hogy azoknak az embereknek a rendezvényén van, akik engem tönkre akartak tenni”

– fogalmazott.

Majka ugyanakkor árnyalta a képet: hangsúlyozta, hogy nem szeretné részleteiben kibeszélni Pápai Jocit, és a kapcsolatuk sem szakadt meg teljesen. Bár továbbra is beszélnek egymással, a helyzet korántsem rendezett.

A rapper a műsorban arról is beszélt, hogy szerinte sok előadó számára a politikai szerepvállalás nem feltétlenül meggyőződés kérdése, hanem sokszor kényszerű döntés. Úgy látja, azok a zenészek, akik önállóan is képesek stadionokat megtölteni vagy fesztiválok főfellépői lenni, kevésbé szorulnak rá arra, hogy politikai oldalra álljanak.

Majka eladta magát? Vajon mennyiért?

A könnyűzenéből másik műfajra, a könnyű pénzszerzésre váltott Majka. Mert nyilván eddig csak csurrant, cseppent neki, itt volt az ideje, hogy dőljön a lé és kamionokkal szállítsák a gázsit.

Újabb balhé Majka körül: lekapcsolták a rendőrök

Kellemetlen ügybe keveredett az ózdi rapper, aki egy buli után ült autóba. Majka maga vallotta be közösségi oldalán, hogy alkoholfogyasztás után vezette az autóját.