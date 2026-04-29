A május 1-i hosszú hétvégén idén először újra szabad a rakpart

Az idén is megnyílik a Pesti alsó rakpart a mozogni és kikapcsolódni vágyók előtt hétvégenként és ünnepnapokon. Először a május 1-i hosszú hétvégén használhatják az arra járók a már jól bevált gyakorlatnak megfelelően autómentes környezetben a Margit híd és az Erzsébet híd közelében lévő Irányi utcai lehajtó közötti rakpartszakaszt.
A pihenni, mozogni vagy edzeni vágyók ebben az évben először május 1-jén, 2-án és 3-án, pénteken, szombaton és vasárnap vehetik birtokukba a Pesti alsó rakpartot. A hosszú hétvégén teljes szélességében megnyílik a Margit híd és az Erzsébet híd pesti hídfőjénél, a Március 15. térnél lévő Irányi utcai lehajtó közötti rakpartszakasz. A fővárosiak és az idelátogatók csendes, nyugodt, a gépjárműforgalomtól mentes környezetben élvezhetik Budapest egyik legszebb, világhírű panorámával büszkélkedő területét.

Fotó: BKK

A BKK azt kéri a kerékpárral vagy rollerrel közlekedőktől, hogy fokozottan figyeljenek a gyalogos felnőttekre és gyermekekre.

Így lehet megközelíteni a bejárható rakpartrészt május 1-jén

Az érintett rakpartszakaszra a csütörtöktől péntekre virradó éjszakától hétfő hajnali 5 óráig nem hajthatnak be a gépjárművel és taxival közlekedők. A déli irányú közúti forgalom az Irányi utcai lehajtón térhet a rakpartra; a Közraktár utcától északi irányba közlekedők a Havas utcánál hagyhatják el azt. A mozogni és kikapcsolódni vágyóknak érdemes tudniuk, hogy:

  • az Erzsébet híd (Irányi utca) és a Közraktár utca között nem szabad az útpályán gyalogolni. A megnyitott rakpartszakaszt déli irányból az alsó rakpart járdáján, vagy a felső rakparton közlekedő villamosokkal lehet megközelíteni;
  • az Erzsébet híd pesti hídfőjétől érkezők a Március 15. tér villamosmegállóból déli irányba sétálva érik el a megnyitott rakpartot.

 

