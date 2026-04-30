150 éve avatták fel a Margit hidat – galéria

A Margit híd építésének gondolata már a 19. század közepén felmerült, ám a megvalósítást sokáig hátráltatta a Lánchíd monopóliuma. Az 1840-ben jóváhagyott jogszabály értelmében a Lánchíd üzemeltetői 1930-ig kizárólagos bevételi joggal rendelkeztek, ami megakadályozta új átkelők létesítését a közelben. A főváros végül megváltotta ezt a jogot, így az 1870. évi X. törvénycikk már lehetővé tette az új híd megépítését.
A végleges terveket több mint félszáz pályamű közül választották ki, majd 1876. április 30-án ünnepélyesen átadták a 607 méter hosszú, mintegy 17 méter széles hidat. A középen megtört, mintegy 30 fokos szögben ívelt szerkezet különleges megoldásnak számított. A hidat Gyulai Pál javaslatára nevezték el, míg a Margitsziget felé vezető szárnyhíd csak 1900-ban készült el.
A Margit híd jelentős szerepet játszott a fővárosi közlekedés fejlődésében: ez volt az első budapesti híd, amelyen kötöttpályás közlekedés is megjelent. A lóvasút 1879-től közlekedett rajta, később villamos is áthaladt rajta, míg az autóbusz-forgalom csak a 20. század első felében indult meg.
A növekvő forgalom miatt a hidat 1935-ben átépítették és kiszélesítették, a villamosvágányokat pedig középre helyezték. A második világháború során, 1944. november 4-én a híd jelentős része felrobbant, amikor a német csapatok által telepített robbanószerkezetek idő előtt működésbe léptek, és a szerkezet több szakasza a Dunába zuhant.
A híd történetéhez későbbi tragikus esemény is kapcsolódik: 1954-ben egy autóbusz baleset következtében a hídról a Dunába esett, a jármű személyzete életét vesztette. A baleset oka emberi mulasztás volt.
A Margit híd azóta többször megújult, és napjainkban Budapest egyik legfontosabb közlekedési útvonala, valamint meghatározó városképi eleme.
A Margit híd felrobbantása – Budapest háborús tragédiája 1944-ben
1944. őszén a II. világháború pusztítása már Budapestet is elérte. A Margit híd felrobbantása a főváros egyik legsúlyosabb civil tragédiáját okozta, amely máig emlékeztet az értelmetlen rombolás borzalmára.