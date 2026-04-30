Arra figyelmeztetnek, hogy aki a térségben jár, ne közelítse meg az esetlegesen észlelt vadat, és lehetőség szerint kerülje az egyedül való túrázást. Érdemes zajt kelteni, hogy a medve időben észlelje az ember jelenlétét, valamint ajánlott a kijelölt útvonalakon maradni.

Figyelmeztetés: Medve tűnt fel az Andó-kútnál

Fotó: Unsplash

Medve bukkant fel az Andó-kút közelében, figyelmeztetik a túrázókat

Varbó Község Önkormányzata Facebook-bejegyzésben mutatta meg az Andó-kútnál feltűnt medvét, egyúttal felhívta a figyelmet az állattal kapcsolatos veszélyekre.

Amennyiben valaki medvét lát, azt azonnal jelezze az illetékes hatóságoknak, és semmiképp ne próbáljon kapcsolatba lépni az állattal. A szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet.

Borsodban is észleltek medvét

Néhány napja a borsodi Bohácsi-tónál láttak medvét. Az egyik szemtanú szerint a medve az úton futott át, majd az erdőbe menekült, mások szerint Bogács alsó részén, erdős településen tűnt fel.

Erdély és Szlovákia határvidékéről egyre gyakrabban tévednek át medvék Magyarországra, így a túrázóknak és kirándulóknak érdemes tisztában lenniük az alapvető szabályokkal.