Nem fogja elhinni, ki a Trump elleni merényletkísérlet elkövetője – mutatjuk!

Durva!

Trump keményen nekiment a NATO-nak – erre még mi sem számítottunk

medve

Figyelmeztetés: újra medvét láttak Magyarországon

Lakossági bejelentés szerint egy nagytestű vadállatot észleltek Bogács külterületén. A medveészlelés miatt a környéken élőket fokozott óvatosságra intik, a hatóságok vizsgálják az esetet.
medveBorsodészlelés

A beszámolók szerint egy medve tűnt fel a Bogácsi-tó közelében, amelyet videóra is vettek. Egy helyi közösségi csoportban több bejegyzés is megjelent az esetről, és többen megerősítették, hogy látták a nagytestű állatot – írja a boon.hu.

Többen is azt mondták, hogy egy medve sétált a Bogácsi-tónál (illusztráció) – Fotó: Maszol / WWF Facebook
Többen is azt mondták, hogy egy medve sétált a Bogácsi-tónál (illusztráció)
Fotó: Maszol / WWF Facebook

Több helyen is feltűnt a medve

Az egyik szemtanú arról számolt be, hogy este fél kilenc körül, Noszvaj felé haladva egy medve futott át az úton, majd az erdőbe menekült. Mások szerint a település alsó részén, bokros területen is feltűnt az állat.

A szakemberek szerint nem példa nélküli, hogy nagyvadak – köztük a barnamedvék – lakott területek közelében jelennek meg, különösen erdős, hegyvidéki térségek határán.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy ha ismét észlelik az állatot vagy annak nyomait, semmiképp ne közelítsék meg, és azonnal értesítsék az illetékes szerveket.

Ha medvével találkozunk, ez mentheti meg az életünket

Erdély és Szlovákia határvidékéről egyre gyakrabban tévednek át medvék Magyarországra, így a túrázóknak és kirándulóknak érdemes tisztában lenniük az alapvető szabályokkal.

Rögzítette a GPS-karóra, mit tett a medve a túrázóval

Japánban elképesztő mértékben nőtt a medvetámadások száma, és most egy tragikus eset megrázó részletei kerültek napvilágra.

 

 

