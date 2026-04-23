Megvan, ki lesz a Megasztár egyik zsűritagja

A zsűritagok kilétét hetek óta találgatások övezték, miután Fischer Gábor bejelentette, hogy egy interaktív játék keretében fedik fel a mesterek személyét. Ennek során a zsűritagok egy-egy napra átveszik a Megasztár közösségi oldalait, majd estére kiderül, kik csatlakoznak az idei évadhoz – írja a Blikk.

Herceg Erika visszatér a Megasztárba

Fotó: MW Bulvár

Megasztár: Herceg Erika a nőket részesíti előnyben

Az első napon már árulkodó jelek utaltak Herceg Erikára: az Instagram-sztorikban olyan személyes részletek jelentek meg, amelyek egyértelműen rá illettek. Nem sokkal később hivatalosan is megerősítették, hogy valóban ő tér vissza a tehetségkutató műsorba.

Az énekesnő elmondta, örült a felkérésnek, ugyanakkor számított is rá, hogy ismét helyet kap a zsűriben. Hozzátette: bár tavaly a „legkedvesebb mesterként” emlegették, idén szigorúbb szeretne lenni, és konkrét elképzelésekkel vág neki az új évadnak.

Herceg Erika arról is beszélt, hogy elsősorban női versenyzőkkel dolgozna együtt, és bízik benne, hogy közösen akár a győzelemig is eljuthatnak. Mint mondta, nagyon várja a folytatást, és szerinte az idei évad meglepetéseket is tartogat majd.

A tavalyi szériában több versenyzője is kiemelkedően szerepelt, közülük többen egészen a döntőig jutottak. A győztes végül Lengyel Johanna lett, aki Marics Peti csapatából került ki.

