Zárlat és pusztítás: óriási a baj a méhészeknél egy fertőzés miatt

Súlyos fertőzés ütötte fel a fejét egy tiszaföldvári méhészetben éppen a szezon indulása előtt: a hatóságok igazolták a mézelő méhek egyik legveszélyesebb betegségét, a nyúlós költésrothadást. Azonnali zárlatot rendeltek el a telephely körül a méhbetegség miatt, ami nemcsak az érintett méhészt, hanem a környékbelieket is nehéz helyzetbe hozza - írja a Szoljon.

Súlyos méhbetegség ütötte fel a fejét - Fotó: ÚN Archív

A fertőzést egy 36 méhcsaládos állományban mutatták ki a Kurázsi I. úton. A betegség különösen veszélyes, mert rendkívül fertőző, gyorsan terjed, és nincs rá gyógymód. Ha beigazolódik a jelenléte, az érintett méhcsaládokat meg kell semmisíteni, súlyosabb esetben akár a teljes állományt is felszámolják.

A protokoll drasztikus: nemcsak a méheket, hanem a kaptárakat, kereteket és az eszközöket is el kell égetni, hogy a kórokozó spórái ne maradjanak életben.

Ez gyakorlatilag a teljes méhészet lenullázását jelenti.

Mi tesznek a hatóságok a méhbetegség terjedése ellen?

A hatósági intézkedés öt kilométeres körzetre terjed ki, ahonnan tilos méhcsaládokat vagy eszközöket ki- és beszállítani. Ez különösen rosszkor jött, hiszen a méhészek ilyenkor indulnának vándorolni a repce- és akácterületekre. A zárlat így azokat is sújtja, akiknek az állománya egészséges.

A korlátozás célja, hogy megakadályozzák a fertőzés továbbterjedését, mivel a méhek nagy távolságokat repülnek, és könnyen kapcsolatba kerülhetnek más családokkal. A védőkörzetben minden állományt folyamatosan ellenőriznek.

Bár a kötelező megsemmisítés után kártérítés járhat, ez legfeljebb az újrakezdéshez nyújt segítséget. Az idei szezon bevétele azonban szinte biztosan elveszett az érintettek számára.

Az Origo korábban is beszámolt már a méhbetegségről, akkor védőkörzetet rendeltek el Békéscsaba térségében egy fertőzött méhészet miatt. A nyúlós költésrothadás megjelenése miatt a hatóság szigorú korlátozásokat vezetett be, amelyek Békéscsaba és Békés egy részét is érintik. A zárlat idején tilos méheket, kaptárakat, méhészeti eszközöket, valamint mézet és viaszt mozgatni az érintett területen.