Egy apró élőlény, amely nélkül veszélybe kerül a bolygó – ezért kulcsfontosságú a Méhek Napja

A Méhek Napját Magyarországon 1994 óta ünnepeljük az Országos Magyar Méhészeti Egyesület kezdeményezésére. Az időpont nem véletlen — április végén indul be igazán a kaptárak élete, és ekkor kezdődik a mézgyűjtés időszaka is.

A Méhek napja - A beporzás csendes hősei: a méhek nap mint nap az ökoszisztéma fenntartásán dolgoznak Fotó:Illusztráció/Unplash

Miért kulcsfontosságú a Méhek Napja és a beporzás szerepe?

A nap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a méhek pótolhatatlan szerepére az ökoszisztémában és az élelmiszertermelésben. A beporzás nélkül számos növényfaj egyszerűen nem lenne képes szaporodni.

A beporzás során a virágpor eljut a növények megfelelő részére, így lehetővé válik a termésképződés. Ez történhet széllel, önbeporzással vagy állatok — főként rovarok — segítségével.

A méhek szerepe ebben kiemelkedő:

az élelmiszereink körülbelül egyharmada függ tőlük

a termesztett növények kétharmada igényel beporzást

Egyszerűen fogalmazva: amit nap mint nap eszünk, annak jelentős része a méhek munkájának köszönhető.

Veszélyben vannak a méhek

A Méhek Napja arra is figyelmeztet, hogy ezek az élőlények komoly veszélyben vannak. A legnagyobb problémák közé tartozik:

éghajlatváltozás

rovarirtó szerek használata

monokultúrás mezőgazdaság

élőhelyek csökkenése

Sőt, sok esetben a nem megfelelő méhészeti gyakorlat is hozzájárulhat a méhcsaládok pusztulásához.

Magyarország és a méhészet szerepe

Hazánkban közel 700 méhfaj él, ugyanakkor a méhészek elsősorban a házi méhet tartják.

Magyarországon mintegy 20 000 méhész tevékenykedik, akik összesen körülbelül 1,2 millió méhcsaládot gondoznak.

Egy átlagos évben ez nagyjából 30 ezer tonna méz előállítását jelenti, amelynek jelentős része, közel kétharmada exportra kerül. Mindez jól mutatja, hogy a méhészet nem csupán természetvédelmi, hanem komoly gazdasági jelentőséggel is bír hazánkban.

Mit tehetünk mi a méhekért?

A méhek védelme nem kizárólag a szakemberek feladata, hiszen a hétköznapokban bárki hozzájárulhat a fennmaradásukhoz. Már az is sokat számít, ha méhbarát növényeket ültetünk a kertünkbe vagy az erkélyünkre, hiszen ezek táplálékot biztosítanak számukra. Emellett fontos a vegyszerhasználat csökkentése, mivel a rovarirtók komoly veszélyt jelentenek a beporzókra. Egyre népszerűbbek a rovarhotelek is, amelyek biztonságos menedéket nyújtanak a különböző rovarfajoknak, köztük a méheknek is. A méhlegelők kialakítása pedig hosszabb távon is segíti a populáció fennmaradását, hiszen folyamatos táplálékforrást biztosít számukra. Ezek az aprónak tűnő lépések összességében komoly hatással lehetnek a méhek jövőjére.