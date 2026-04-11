Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Választás 2026

Menczer Tamás üzent a tiszásoknak: Mi kormányzunk, ti lóbáltok

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza Párt koncertjén történtekre reagált Menczer Tamás. A politikus Facebook-bejegyzésében fejtette ki álláspontját az eseménnyel kapcsolatban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Választás 2026TiszaMenczer Tamás

Látom ám, hogy a tiszás zenész művész úr méltóztatott hosszan és kitartóan a h.réjét lóbálni a színpadon. Ezzel üzente a tiszás zenész művész úr, hogy ő a h.réjével győzi le a fideszeseket, a Fidesznek vége, eljött a h.relóbálósok ideje. Milyen szép! Aztán a másik tiszás zenész művész úr volt kedves nemes egyszerűséggel közölni, hogy vasárnap “kinyír” bennünket. Milyen kedves

– írta Menczer Tamás.

Annyit szeretnék üzenni a szeretve tisztelt és féltve szeretett tiszás zenész művész uraknak valamint kedves rajongóiknak, hogy a választást meg fogjuk nyerni. Segítek, ez azt jelenti, hogy ők el fogják veszíteni. Hogy miért? Nos azért, mert bár az én politikai közösségem, a Fidesz, bizonyára nem tökéletes, de mi teszünk, dolgozunk ezért az országért. Kimaradunk a háborúból, megvédjük Magyarországot a bevándorlástól, segítjük a családokat, támogatjuk az időseket, adómentessé tesszük a fiatalokat, és a sort lehetne folytatni. Ezt hívják országépítésnek

– fogalmazott a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Mi kormányzunk. Ti lóbáltok. Mindenki teszi, amihez ért

– zárta bejegyzését a politikus.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról