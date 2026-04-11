Menczer Tamás üzent a tiszásoknak: Mi kormányzunk, ti lóbáltok

Annyit szeretnék üzenni a szeretve tisztelt és féltve szeretett tiszás zenész művész uraknak valamint kedves rajongóiknak, hogy a választást meg fogjuk nyerni. Segítek, ez azt jelenti, hogy ők el fogják veszíteni. Hogy miért? Nos azért, mert bár az én politikai közösségem, a Fidesz, bizonyára nem tökéletes, de mi teszünk, dolgozunk ezért az országért. Kimaradunk a háborúból, megvédjük Magyarországot a bevándorlástól, segítjük a családokat, támogatjuk az időseket, adómentessé tesszük a fiatalokat, és a sort lehetne folytatni. Ezt hívják országépítésnek