Menczer Tamás üzent a tiszásoknak: Mi kormányzunk, ti lóbáltok

Látom ám, hogy a tiszás zenész művész úr méltóztatott hosszan és kitartóan a h.réjét lóbálni a színpadon. Ezzel üzente a tiszás zenész művész úr, hogy ő a h.réjével győzi le a fideszeseket, a Fidesznek vége, eljött a h.relóbálósok ideje. Milyen szép! Aztán a másik tiszás zenész művész úr volt kedves nemes egyszerűséggel közölni, hogy vasárnap “kinyír” bennünket. Milyen kedves
– írta Menczer Tamás.
Annyit szeretnék üzenni a szeretve tisztelt és féltve szeretett tiszás zenész művész uraknak valamint kedves rajongóiknak, hogy a választást meg fogjuk nyerni. Segítek, ez azt jelenti, hogy ők el fogják veszíteni. Hogy miért? Nos azért, mert bár az én politikai közösségem, a Fidesz, bizonyára nem tökéletes, de mi teszünk, dolgozunk ezért az országért. Kimaradunk a háborúból, megvédjük Magyarországot a bevándorlástól, segítjük a családokat, támogatjuk az időseket, adómentessé tesszük a fiatalokat, és a sort lehetne folytatni. Ezt hívják országépítésnek
– fogalmazott a Fidesz kommunikációs igazgatója.
Mi kormányzunk. Ti lóbáltok. Mindenki teszi, amihez ért
– zárta bejegyzését a politikus.
