1000 forintos benzin és háromszoros rezsi?! Erre figyelmeztet Menczer Tamás

A kampány utolsó napján újabb éles hangvételű üzenettel jelentkezett a kormánypárti politikus. Menczer Tamás Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy szerinte az ellenzéki oldal veszélybe sodorná Magyarország energiaellátását, ami súlyos anyagi következményekkel járna a családok számára.
Menczer Tamás újabb Facebook-bejegyzésben fogalmazta meg a kormánypárti álláspontot a kampány hajrájában. A Fidesz kommunikációs igazgatója azt írta: a vasárnapi választás egyik legfontosabb kérdése az, hogy Magyarország megőrzi-e az energiaellátás jelenlegi irányát.

Menczer Tamás
Menczer Tamás szerint a vasárnapi döntés a rezsiköltségekre és az üzemanyagárakra is hatással van
Bujdosó Andrea, Kapitány István és a Tisza leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz földgázról és kőolajról! Ha nincs olcsó orosz, lehet drágán venni mástól, például a Shelltől

– írta a politikus.

A Fidesz kommunikációs igazgatója hozzátette, hogy ez 1000 forintos benzint és háromszoros rezsit jelentene a magya családok számára. „Bujdosó Andrea viszont degeszre keresné magát, hiszen 12322 darab Shell-részvénye van!” – fogalmazott Menczer Tamás.

Holnap ne hagyd, hogy átverjenek! Csak a Fidesz a biztos választás

– zárta bejegyzését a politikus.

 

 

 

 

 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról