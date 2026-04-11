Ez lett az új „minimum”: ennyit illik esküvőre adni 2026-ban

A kérdés, hogy mennyit illik esküvőre adni, ma már nemcsak udvariassági kérdés, hanem kemény pénzügyi döntés is. A hagyományos ajándékok helyett szinte minden pár a pénzt preferálja, hiszen egy lagzi költsége ma már milliós nagyságrendű – írja a SONLINE.

Mennyit illik esküvőre adni 2026-ban?

A szakértők szerint az alapelv nem változott: mindenki a saját lehetőségeihez mérten adjon. De a realitás az, hogy az összegek jelentősen megemelkedtek.

Átlagos ajánlott összegek:

20–25 ezer Ft / fő — alsó határ (egyszerűbb esküvőknél)

40–50 ezer Ft / fő — reális alap 2026-ban

80–100 ezer Ft — egy négyfős család esetén

A borítékba mennyi pénz esküvőn kérdésre tehát egyre inkább az a válasz, hogy legalább a saját „fogyasztásunkat” fedezzük.

Elszálltak az esküvői árak

Nem véletlen, hogy a esküvői ajándék pénzösszeg ennyire megugrott. Egy átlagos lagzi költsége ma már brutális:

Vendéglátás: 40–50 ezer Ft / fő

Fotós, videós: akár 400 ezer Ft

Vőfély / ceremóniamester: 70–200 ezer Ft

Menyasszonyi ruha: 120–300 ezer Ft

Italcsomag + menü: akár 40 ezer Ft / fő fölött

Egy 50–60 fős esküvő simán eléri a 4–7 millió forintot.

Hol a határ spórolás és nagylelkűség között?

A mennyi pénzt adjunk lagziba kérdésnél több szempont is meghatározó. Nem mindegy, milyen közeli kapcsolatban állunk a párral, hiszen egy testvér vagy legjobb barát esetében általában nagyobb összeget szokás adni, mint egy távolabbi ismerősnél. Az sem elhanyagolható, milyen jellegű esküvőre vagyunk hivatalosak — egy elegáns, többfogásos vacsorával és teljes ellátással járó lagzi értelemszerűen magasabb költségekkel jár. Emellett mindenki saját anyagi helyzete is döntő tényező, hiszen nem elvárás, hogy bárki erőn felül költekezzen.

Az íratlan szabály azonban mára egyértelművé vált: illik legalább annyit adni, amennyibe a vendéglátásunk kerül, vagyis fedezni a saját „önköltségünket”.

A legfontosabb szabály

Bármennyi is kerül végül a borítékba, a legfontosabb, hogy az összeg ne jelentsen kellemetlen terhet. Nem érdemes másokhoz hasonlítani magunkat vagy feszengeni azon, ki mennyit ad. Az esküvő elsősorban nem pénzügyi verseny, hanem egy közös ünnep, ahol a jelenlét és a jó szándék számít igazán. Ha az ajándékot jó szívvel adjuk, és felszabadultan tudunk együtt örülni a párral, akkor biztosan nem hibázunk.