Fokozott készültségben a mentők a választás napján

Az idősek, súlyos, krónikus betegségben szenvedők számára a szavazóhelyiség felkeresése erőpróbát jelenthet, ezért a szolgálatban lévő mentőegységek és mentésirányítók számát is megemelték annak érdekében, hogy minden rászoruló a lehető leggyorsabb ellátást kaphassa valamennyi településen.

Teljes készenlét: a mentők is felkészültek a választásokra

Az Országos Mentőszolgálat megfelelő szolgálatszervezéssel a választások napján szolgálatot teljesítő mentőbajtársak számára is mindenhol biztosítja a választójog gyakorlásának Alaptörvényben rögzített lehetőségét, ami az orvosi ügyeletekben és az OMSZ által irányított betegszállító szervezeteknél dolgozók esetében is érvényesül.

Kórházban is biztosított a szavazás a választás napján

A kórházban fekvő betegek mozgóurnával adhatják le szavazatukat, míg az egészségügyi dolgozók szervezett eltávozással élhetnek választójogukkal. Az intézmények úgy készülnek, hogy a folyamatos betegellátás mellett minden jogosult részt vehessen az április 12-i voksoláson.

Új mentőautókkal erősít az OMSZ

Az Országos Mentőszolgálat összesen 101 új mentőautót szerezett be mintegy 9 milliárd forint értékben, amelyek korszerű eszközökkel segítik a gyorsabb és hatékonyabb ellátást. A cél a világszínvonalú mentés feltételeinek biztosítása.

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.