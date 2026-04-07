Több tucat mérges kígyó egy magyar vármegyében – nem árt az óvatosság!

A melegedéssel együtt a hüllők is aktivizálódnak, így ismét találkozhatunk a Magyarországon is honos mérges kígyóval, a keresztes viperával. A faj jelenlétét nemcsak lakossági észlelések, hanem a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által készített úgynevezett herptérkép is igazolja, adott hírt a zaol.hu.

A keresztes vipera mérges kígyó, zalai kirándulásaink során akár találkozhatunk is egy példánnyal, vigyázzunk vele – Fotó: pexels.com

A keresztes vipera mindig is jelen volt Zalában

A keresztes vipera nem elterjedt, nem megjelent, és nem elszaporodott, ezek a hüllők mindig jelen voltak az országnak ezen a részén, ezer éveken keresztül összefüggő állományt alkotva. Valószínűleg sokkal nagyobb számban éltek itt, ám felaprózódtak, megritkultak, így mára csak töredékállományuk maradt. Rejtőzködő életmódot élnek, ezért nagyon ritkán fordul elő, hogy találkozunk velük, de miután mérges kígyókról van szó, így mégiscsak jelenthet veszélyt az emberre a jelenlétük

– árulta el a lapnak Lelkes András természetvédelmi őr, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa.

A klímaváltozás is közrejátszik

„A hüllők a száraz, meleg élőhelyeket keresik, ezért a kétéltűekkel szemben az ország nyugati szegletében, Zalában valóban nem annyira reprezentált a jelenlétük – folytatja András munkatársa, Právics Márk, aki annak a nyugat-zalai területnek a gazdája, ahol az elmúlt évek viperaészlelései történtek. – A klímaváltozás kedvez nekik, az életmódváltások, az urbanizációs folyamatok, az emberi beavatkozások a környezetbe viszont egyáltalán nem. A keresztes viperák kis egyedszámban élnek Zalában, egymástól elszigetelt, ezért sérülékeny állományokat alkotva.”

A szakemberek szerint a viperák kedvelt élőhelyei, a nedves rétek szegélyei drámai mértékben eltűntek az elmúlt évtizedekben. A felszántás és a bokros területek kiirtása sok esetben teljes állományokat semmisített meg.

Döbbenetes szám: akár száz mérges kígyó is élhet Zalában

A szakértők becslése szerint mintegy száz keresztes vipera élhet a vármegyében, többségük a Kerka völgyében, a nyugati területeken. Bár elsőre sokkolónak tűnhet ez a szám, fontos tudni: más kétéltűekből és hüllőkből több tízezer, sőt akár milliós nagyságrendű állományok is élnek, így a viperák száma valójában rendkívül alacsony.