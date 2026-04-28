Súlyos veszély bújik meg a kertekben, egyetlen érintés is bajt okozhat

Mérgező növények a gondozott kertben is előfordulhatnak, és emberre, valamint állatokra egyaránt veszélyesek lehetnek. Az NNGYK (Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ) adatbázisa több száz mérgező vagy irritáló növényt tart számon, amelyek közül több magyar kertekben is gyakori – írja a Sonline.

A gondosan ápolt kertekben is megbújhatnak olyan növények, amelyek emberre és állatokra egyaránt veszélyesek lehetnek. A dísznövények között több olyan faj akad, amely mérgező, irritáló vagy egészségkárosító hatású vegyületeket tartalmaz, és már kis mennyiségben is komoly tüneteket okozhat.

Az NNGYK adatbázisa több száz mérgező vagy irritáló növényt tart számon, ezek közül több a magyar kertekben is gyakran előfordul. A veszély különösen akkor nagy, ha kisgyermekek vagy háziállatok férnek hozzá a levelekhez, bogyókhoz, magokhoz vagy hagymákhoz.

Gyakori mérgező növények a kertekben

A hazai díszkertekben több szép, de veszélyes növény is megtalálható. Ezek közé tartozik például:

gyöngyvirág

nárcisz

borostyán

aranyeső

tiszafa

ricinus

leander

pompás kutyatej

szellőrózsa

kerti ruta

A gyöngyvirág minden része mérgező, különösen a bogyója. A nárcisz hagymája okozhat gyomor- és bélpanaszokat, a borostyán levele és bogyója pedig emésztési tüneteket, bőrirritációt válthat ki. Az aranyeső magja, a tiszafa szinte teljes növénye, valamint a ricinus magja különösen veszélyes lehet.

A legnagyobb veszélyben a gyerekek és a háziállatok vannak

A mérgezés nemcsak lenyelés után jelentkezhet. Egyes növények már érintésre is bőrgyulladást, hólyagosodást vagy irritációt okozhatnak. A leander minden része mérgező, és súlyosabb esetben hányást, görcsöket, szív- és keringési zavarokat is kiválthat.

A szakértők szerint a legfontosabb az óvatosság: csak ismert növényt szabad fogyasztani, a veszélyes dísznövényeket pedig úgy kell elhelyezni, hogy gyermekek és állatok ne férjenek hozzájuk.

