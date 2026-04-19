Végzetesek lehetnek, mégis mindenki ülteti őket: ezek a legveszélyesebb mérgező növények

A kertek sokak számára a nyugalom szigetének számítanak, ám kevesen gondolnak bele, hogy a gondosan ápolt növények között is megbújhatnak komoly veszélyforrások. A mérgező növények ugyanis nemcsak szép díszei lehetnek a kertnek, hanem akár már kis mennyiségben is súlyos tüneteket okozhatnak embernél és állatnál egyaránt. Az NNGYK szerint több száz ilyen faj ismert, amelyek közül több a mindennapokban is gyakran előfordul – írja a HAON.

Melyek a leggyakoribb mérgező növények a magyar kertekben?

A hazai kertekben több, széles körben ültetett dísznövény is veszélyt jelenthet. A gyöngyvirág minden része mérgező, különösen a bogyói, amelyek a szív működésére ható anyagokat tartalmaznak. A nárcisz hagymája szintén kockázatos, összetéveszthető más hagymákkal, fogyasztása gyomor- és bélpanaszokat, súlyosabb esetben légzési elégtelenséget is okozhat. A borostyán levelei és bogyói irritációt, emésztési panaszokat válthatnak ki, ráadásul a bőrrel érintkezve is problémás lehet.

Mely cserjék és fák jelentik a legsúlyosabb veszélyt?

A díszcserjék között is akadnak kifejezetten veszélyes fajok. Az aranyeső minden része mérgező, magjai különösen kockázatosak, gyermekeknél már 15–20 szem is életveszélyes állapotot idézhet elő. A tiszafa dekoratív termései megtévesztőek, ugyanakkor a növény szinte teljes egészében erősen toxikus. A ricinus magjai szintén rendkívül veszélyesek: gyermekeknél már 1–3 szem, felnőtteknél 4–6 szem is halálos adag lehet.

Miért nem csak elfogyasztva veszélyesek a mérgező növények?

A kockázat nem korlátozódik a lenyelésre.

Több növény már érintésre is irritációt okozhat.

A leander például súlyos emésztőrendszeri, idegrendszeri és szívpanaszokat is kiválthat, míg más fajok – például a mérges szömörce, a cserszömörce vagy a kerti ruta – bőrirritációt okozhatnak. A szakértők szerint különösen a kisgyermekek és a háziállatok vannak veszélyben, ezért fontos a tudatosság és a megfelelő elhelyezés a kertekben.