Mesterek nélkül nincs jövő – 18 kitüntetett vette át a MOL – Új Európa Alapítvány Mester-M Díját

Budapest, 2026. április 16. - Tizennyolc kivételes pedagógus, művésztanár és edző, akiknek munkája generációk életére van hatással – ők vehették át a személyenként ötmillió forinttal járó elismerést április 16-án, az immár hagyománynak számító Mester-M Díjátadó Gálán. A díjakat Miklósa Erika, a MOL – Új Európa Alapítvány kuratóriumának elnöke, valamint dr. Bacsa György, a kuratórium tagja, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója adták át a MOL Campus Panoráma rendezvénytermében.

Mester-M Díj 2026: tizennyolc kivételes pedagógust, művésztanárt és edzőt díjaztak

Három kategóriában – tudomány, művészet és sport – 18 tanár, művészetpedagógus és edző vette át a MOL – Új Európa Alapítvány idei Mester-M Díját.

A díjat azoknak a szakembereknek ítéli meg a kuratórium évente, akik eredményes munkájukkal, kitartóan segítik a 11-18 éves fiatalok fejlődését a sport, a művészetek és a tudományok területén. Ritkán kerülnek előtérbe, nevüket ritkán említik az eredmények mellett, pedig nagyban hozzájárulnak egy-egy fiatal képességeinek felfedezéséhez és kibontakozásához. A díjazottak nem csak önzetlen tehetségfejlesztők, sokszor végeznek hátránykompenzációs tevékenységet is, és a szakmai támogatás mellett emberileg is tanítványaik példaképei.

Az egyik legrangosabb hazai tehetséggondozási elismerést 2007-ben hozta létre a MOL, 2023-tól pedig az MOL – Új Európa Alapítvány viszi tovább. 2025 decemberében ismét közel 300 pályázat érkezett, a jelöltek közül idén az eddigieknél több, kategóriánként már 6 díjazott elismeréséről született döntés.

A Mester-M Díj rangjához hozzájárul, hogy jelenlegi és volt tanítványok, azok szülei, ill. kollégák jelölik az erre érdemesnek tartott oktatókat. Ezáltal a szakmai és emberi hozzáállást, az elkötelezett és támogató munkát és a hosszú távú ill. napi szintű sikereket közvetlen közelből ismerő személyek hitelesen tudják felhívni a figyelmet az országosan is kiemelkedő eredményekre.

A MOL – Új Európa Alapítvány Mester-M Díja ezeknek a szakembereknek a munkáját ismeri el évről évre. Mert mesterek nélkül nincs jövő.

A tehetség nem kész állapot. A tehetség feladat. Munka, küzdelem, akaraterő, elszántság, szorgalom, türelem – és még valami: felelősség. És ezen a ponton válik világossá, hogy a tehetség soha nem önmagában épül fel. Minden tehetség mögött ott van valaki, aki nemcsak felfedezte, hanem komolyan is vette. Tanította, edzette és végig is kísérte az útján. A Mester-M Díj valójában ezt az őszinte, bizalmi kapcsolatot nevezi meg és teszi láthatóvá.

– fogalmazta meg Miklósa Erika, a MOL – Új Európa Alapítvány kuratóriumának elnöke a díjátadón.