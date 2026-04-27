Megszólalt a Mészáros Csoport Magyar Péter döbbenetes állításai után

Több sajtómegkeresés után reagált a cégcsoport az április 25-én közzétett videóüzenetre. A Mészáros Csoport szerint a nyilvános kijelentések bizonytalanságot kelthetnek a dolgozókban. A közleményből az is kiderült, hogy Mészáros Lőrinc levélben fordult Magyar Péterhez.
A Mészáros Csoport sajtóközleménye
A Mészáros Csoport hazánk legnagyobb privát versenypiaci munkáltatójaként közel 60.000 munkavállaló és családjuk részére teremt megélhetést és biztonságos, kiszámítható munkahelyet. A cégcsoport Magyarország GDP-jének jelentős százalékát adja, így elkötelezett a stabil és kiszámítható munkakörnyezet fenntartása és a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt stratégiai célok megvalósítása, valamint a magyar gazdaság fejlődése mellett.
Mészáros Lőrinc Úrnak, a cégcsoport tulajdonosának elsődleges célja, hogy a nála dolgozó 60.000 munkavállaló és családja, vagyis körülbelül 200.000 ember biztonságban érezhesse a megélhetését továbbra is. Azonban a visszajelzések szerint a nyilvánosság előtt zajló üzenetek és félreérthető kijelentések a munkavállalókban bizonytalanságot keltenek a jövőjükkel kapcsolatban.
Ennek elkerülése és jövőbeni megelőzése érdekében
Mészáros Lőrinc tulajdonos Úr a mai napon levélben vette fel a kapcsolatot Magyar Péter leendő Miniszterelnök Úrral a pontos tájékoztatás és a kialakult feszült helyzet rendezése céljából. Ennek a levélnek a részleteit ebben a közleményben nem kívánjuk nyilvánossá tenni.
A munkavállalók megnyugtatása érdekében fontosnak tartjuk kijelenteni azt is, hogy a TV2 eladását a tulajdonosi kör sem piaci, sem nyomott áron nem tervezi.
Magyarország leendő miniszterelnökétől a 60.000 családot megnyugtató választ remélve, az új alakuló kormánynak kitartást és eredményes munkát kívánunk az előttük álló feladatokhoz – áll a Mészáros Csoport sajtóközleményében.
A Magyar Péter és a Mészáros Lőrinc közötti kapcsolatfelvétel előzménye:
A Mészáros Csoport, mint Magyarország egyik legnagyobb privát versenypiaci munkáltatója elkötelezett abban, hogy továbbra is erősítse a hazai nemzetgazdaságot, annak meghatározó szereplője maradjon. Stratégai célja, hogy hosszútávon is értéket teremtsen gazdasági és politikai környezettől függetlenül. Működésünk alapját a továbbiakban is a tudatos, stabil és felelős üzleti döntéshozatal képezi.
Magyar Péter április 25-i videóüzenetében arról beszélt, hogy szerinte kormányközeli üzleti körök pénzeket és vagyonelemeket próbálhatnak kimenekíteni, ezért hatósági fellépést és zárolásokat sürgetett. Azt is állította, hogy áron alul elkezdték árulni a TV2-t és más médiumokat, vagyis szerinte megindulhatott a médiavagyon gyors átmentése.