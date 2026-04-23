Veszélyben a magyar méz – így változhatnak az árak

A méz piaca jelenleg kiegyensúlyozottnak tűnik, ugyanakkor az időjárási viszonyok és az elmúlt évek termelési ingadozásai jelentősen befolyásolják a kilátásokat. A somogyi méhészek szerint az akácméz, a hársméz, a repceméz és a virágméz továbbra is keresett, azonban a magyar méz fogyasztása még mindig elmarad a kívánatostól, miközben a méztermelés eredménye egyre inkább az aszály és a csapadékhiány alakulásától függ - tájékoztat a Sonline.

A méz ára évek óta stabil, de a termelés bizonytalan

Mi befolyásolja a méz árát Magyarországon?

A méz ára több tényező együttes hatásának eredménye. Az egyik legfontosabb a termelés mennyisége: ha gyenge a szezon – például aszály vagy rossz időjárás miatt –, akkor kevesebb méz kerül a piacra, ami áremelkedést okozhat. Emellett jelentős szerepe van a felvásárlási áraknak, az exportnak és az importnak is. A közvetlen értékesítés – például piacokon – gyakran stabilabb árakat biztosít a termelőknek, míg az online rendelés és a nagykereskedelem lefelé nyomhatja az árakat.

Milyen hatással van az időjárás a méhészekre?

Az időjárás alapvetően meghatározza a méhészek egész éves munkáját. A 15–18 Celsius fok közötti hőmérséklet kedvez a nektártermelésnek, ugyanakkor a hirtelen lehűlés, a viharok vagy az elhúzódó eső komoly károkat okozhatnak. Az aszály különösen veszélyes, mert csökkenti a virágok nektártermelését, így kevesebb méz készül. A somogyi méhészek szerint a jelenlegi helyzet még elfogadható, de minden az elkövetkező hetek időjárásán múlik.

Mennyibe kerül a méz 2026-ban?

A jelenlegi piaci árak a következőképpen alakulnak:

akácméz: kb. 3500 Ft/kg;

hársméz: kb. 3000 Ft/kg;

repceméz: kb. 2300 Ft/kg;

virágméz: kb. 2300 Ft/kg.

Az árak az elmúlt 2–3 évben viszonylag stabilak maradtak, annak ellenére, hogy a termelési költségek emelkedtek. A szakemberek szerint rövid távon nem várható jelentős drágulás, de az időjárás és a termés mennyisége gyorsan változtathat ezen.