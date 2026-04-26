Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
alvás

Ezért jobb meztelenül aludni – számos előnye van

26 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre több szakértő szerint nem feltétlenül a pizsama a legjobb választás alváshoz. A meztelen alvás nemcsak kényelmesebb lehet, hanem az alvás minőségére is komoly hatással van.
alvásszakértőmeztelen

A meztelen alvás és a pihentető alvás között szoros kapcsolat lehet, különösen akkor, ha a test megfelelően tud hűlni az éjszaka folyamán. A túl meleg környezet ugyanis könnyen tönkreteheti az alvást: ha a test nem tud lehűlni, gyakrabban ébredünk fel, és kevésbé leszünk kipihentek – írja a CNN.

A meztelen alvás több szempontból is segíthet – Fotó: Unsplash
Miért előnyös a meztelen alvás?

A szakértők hangsúlyozzák, hogy az ideális alváshoz a testhőmérsékletnek enyhén csökkennie kell. Ehhez pedig az is hozzájárulhat, ha nem viselünk vastag ruházatot, vagy akár teljesen elhagyjuk a pizsamát. A cél az, hogy a test ne rekessze bent a hőt az ágynemű és a ruházat között.

Nem mindenki számára a meztelen alvás a megoldás, de a könnyű, jól szellőző anyagok viselése is segíthet. Az is fontos, hogy a hálószoba hőmérséklete 15–19 Celsius-fok között legyen, és lehetőleg ne ingadozzon jelentősen az éjszaka során.

A hőmérséklet nemcsak az alvásra, hanem a szervezet működésére is hatással van. Szakértők szerint a túl meleg környezet például a férfiak esetében a spermiumtermelést is befolyásolhatja, mivel az optimális működéshez alacsonyabb hőmérséklet szükséges.

A meztelen alvásnak akár párkapcsolati előnyei is lehetnek. A bőrkontaktus fokozhatja az összetartozás érzését, és hozzájárulhat az intimitás erősödéséhez, még akkor is, ha nem vezet szexhez.

A szakértők szerint azonban a legfontosabb nem az, hogy viselünk-e pizsamát, hanem az, hogy hűvös, kényelmes környezetet teremtsünk az alváshoz. Ha ez megvan, már sokat tettünk a pihentető éjszakáért.

Egy úttörő kutatás rávilágított arra, hogy a rendszertelen alvás nemcsak fáradtságot okoz, hanem drámaian megnöveli a súlyos szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is.

Egy nagy brit elemzés szerint egy egyszerű alvási szokás komoly hatással lehet az egészségre. A pihentető alvás a kutatók szerint a szervezet regenerációját is segítheti. A rendszeresség csökkentheti a halálozás és a kórházi kezelések kockázatát.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!