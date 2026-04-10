Történelmi választás, amelyen nem csak kormányt, hanem sorsot választunk Magyarországnak, méghozzá egy-két ciklus helyett akár évtizedekre. Így hangzik a megállapítás, amely az ellenzék rövid távú szemlélete helyett hosszú távon, a 21. század körülöttünk sokasodó veszélyeinek tükrében határozza meg az április 12-i döntés dimenzióját – erről szól a Mindig péntek legújabb adása.

Mindig péntek: Április 12-én Magyarország sorsot választ magának

A két szemben álló fél egyre világosabb körvonalakat kap. Az egyik oldalon a 16 éve egyhuzamban, nagy felhatalmazással kormányzó Fidesz–KDNP áll, melynek miniszterelnöke a rendszerváltoztatás óta összességében huszadik éve vezeti az országot, a másik oldalon pedig egy tisztázatlan eredetű, aktivált alvópárt, melynek vezetőjét és közvetlen környezetét botrányok tépázzák.

De a magyar választás ráadásul nem csak hazánkról és a kárpát-medencei magyarságról szól, hanem közép-európai dimenziót nyert, egész Európát meghatározhatja és kimenetele a nyugati civilizáció további sorsa számára sem mellékes. Főleg így van ez akkor, amikor évtizedünk második felét tudhatólag háborúk, energiaválság és a megélhetési költségek drágulása fogja jellemezni, az Európai Unió sodródik az eseményekkel, a nyugati szövetségi rendszeren belül pedig mélyül az ellentét.