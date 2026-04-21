Újabb olajblokád, Oroszország elzárja a Barátság kőolajvezetéket

Putyin megszólalt a választásról, amit mondott, az mindenkit megdöbbentett

Látványos ütemben halad a helyreállítás a fürdőben, már a tetőszerkezet is elkészült. A miskolctapolcai barlangfürdő felújítása a tűz után most új szakaszába lépett.
Az elmúlt hetekben „látványos ütemben haladt előre” a miskolctapolcai barlangfürdő felújítása: befejeződtek a főbb betonozási munkák a fürdőcsarnokban és a barlangjáratban, valamint elkészült a tetőszerkezet is – közölte Miskolc polgármestere kedden a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület - Fidesz-KDNP) ismertette: már zajlik a fürdőcsarnok burkolása és a zuhanyzók korszerű gépészeti átalakítása is elkezdődött. Hozzátette: folyamatosak zajlanak a munkálatok annak érdekében, hogy a miskolctapolcai barlangfürdő „megújulva, modern körülmények között, de a hagyományait megőrizve” fogadhassa újra a vendégeket.

A miskolctapolcai barlangfürdő 2024. szeptember 6-án gyulladt ki, a tűz következtében az épület tetőszerkezete teljesen leégett, de senki nem sérült meg.

Hamarosan a régi pompájában tündökölhet a Miskolctapolca Barlangfürdő – galéria

Galériás összeállításunkban hangulatos képeket mutatunk a közel háromszáz esztendős Barlangfürdő múltjából.

 

Kiderült, mi okozta a tüzet a miskolci Barlangfürdőben - videó

Miskolc polgármestere a közösségi oldalán közzétett videóban számolt be arról, hogy mi okozta a tüzet a Barlangfürdőben.

 

 

