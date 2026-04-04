Miss Mood összeomlott a műtét után – amit átélt, arra senki nem számított

Miss Mood az elmúlt időszakban többször is beszélt arról, hogy régóta visszatérő problémát okoznak számára a bölcsességfogai, most pedig végül rászánta magát a komoly beavatkozásra. Az énekesnő egy élő videóban mesélte el követőinek, hogy egy többórás fogászati műtét során egyszerre távolították el a jobb alsó és felső bölcsességfogát – írja a Blikk.
Miss Mood műtétje után brutális fájdalmak és váratlan gyulladás
Elmondása szerint maga a műtét fájdalommentesen zajlott, és bódítást sem kért, mert úgy érezte, ez lett a legjobb megoldás. Az orvos javaslatára döntöttek úgy, hogy egy ütemben végzik el a két fog eltávolítását, mert külön-külön még megterhelőbb lett volna számára a folyamat.
A beavatkozás után azonban már korántsem alakult könnyen a helyzet. Az énekesnő arról számolt be, hogy az arca a sokszorosára dagadt, és olyan erős fájdalmak jelentkeztek nála, amelyek a fél arcára, a szemére, a homlokára és a fülére is kisugároztak. Azt is bevallotta, hogy az első napokban szinte alig tudta kinyitni a száját.
A többórás fogászati műtét során az orvosok egy váratlan problémát is találtak: az egyik fog körül gyulladás alakult ki. Miss Mood szerint ez azért is döbbentette meg, mert a fog a műtét előtt nem fájt, így nem számított rá, hogy ekkora gond húzódhat a háttérben. Úgy véli, ez akár az utóbbi időben tapasztalt bőrproblémáit is megmagyarázhatja.
Az énekesnő hangsúlyozta, hogy örül annak, hogy időben sor került a bölcsességfog eltávolításra, mert egy gyulladt fog gócként működhet a szervezetben, és később még súlyosabb egészségügyi problémákat is okozhatott volna.
Miss Mood őszintén beszélt arról is, mennyire megviselte a felépülés időszaka. Mint mondta, a fájdalomcsillapítók nélkül ezt aligha tudná elviselni, és volt, amikor a kínok miatt szó szerint elsírta magát. A beavatkozást élete legtraumatikusabb élményeként írta le.
A műtétre nem csak egészségügyi okból volt szükség. Az előadó a mosolyát is szeretné rendbe hozatni, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy újra fogszabályozót viselhessen. Bár a gyógyulás még időt vesz igénybe, Miss Mood eltökélt abban, hogy végigcsinálja ezt a nehéz időszakot.
