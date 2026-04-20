Rendkívüli

Vérfürdő Kijevben: megdöbbentő részletek derültek ki, lemondás is történt

Hihetetlen!

Megtankolta az egymilliárdos Bugattit, ami ezután jött, azt nézni is fáj – videó

Bűntudat és könnyek: Molnár Anikó élete legnehezebb döntését hozta meg

Súlyos lelki teher nehezedik Molnár Anikóra, aki beteg édesanyja sorsáról kényszerült dönteni. Molnár Anikó őszintén beszélt arról, hogyan élte meg az elmúlt időszakot.
Molnár Anikó élete egyik legnehezebb döntését hozta meg, amikor beteg édesanyját idősek otthonába költöztette. A súlyosbodó Alzheimer-kór és demencia miatt édesanyja már 24 órás felügyeletre szorult. A volt reality-sztár őszintén mesélt a döntés lelki terhéről és a bűntudatról is – írja a Blikk.

Molnár Anikónak élete egyik legnehezebb döntését kellett meghoznia
Fotó: Polyák Attila

Molnár Anikó édesanyja idősotthonba került

Molnár Anikó édesanyjánál a betegség előrehaladtával egyre több veszélyes helyzet alakult ki: előfordult például, hogy télen egy szál ruhában indult el otthonról. A helyzetet tovább nehezítette, hogy sokszor nem ismerte fel állapotát, elutasította a segítséget, így a mindennapok állandó készenlétet igényeltek.

Nem tudom azt mondani, hogy jól vagyok, de azt sem, hogy rosszul. Hol a bűntudat gyötör, hol azon gondolkodom, hogy hazahozom

– fogalmazott Anikó, aki szerint élete egyik legnehezebb döntését kellett meghoznia.

A szakemberek a helyzetet előrehozott gyászreakcióként írják le, amikor a hozzátartozó fokozatosan veszti el szerettét, miközben az még él. Ez érzelmileg rendkívül megterhelő időszakot jelentett számára, amelyben folyamatosan jelen volt a bizonytalanság és a bűntudat. Molnár Anikó elmondta, az idősotthon költségeit saját bevételeiből fedezi, és mindent megtesz édesanyja biztonságáért. Számára ez nem lemondás, hanem a gondoskodás egy másik formája.

Erre senki sem számított, így ünnepelte a húsvétot Molnár Anikó

Nem a tervek szerint alakult az idei húsvét a sztár számára. Molnár Anikó már korábban is arról beszélt, hogy nehéz időszakon megy keresztül, és úgy tűnik, a balszerencse-sorozat az ünnepek alatt sem szakadt meg.

 

Molnár Anikó élete drámai fordulatot vett, őszintén vallott

Molnár Anikó őszintén beszélt az életét felforgató döntéseiről, beteg édesanyjáról és a jövőjéről. A Molnár Anikó OnlyFans története szerinte nem botrány, hanem az egyetlen út volt a biztonság felé.

 

 

