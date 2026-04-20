Bűntudat és könnyek: Molnár Anikó élete legnehezebb döntését hozta meg

Molnár Anikó élete egyik legnehezebb döntését hozta meg, amikor beteg édesanyját idősek otthonába költöztette. A súlyosbodó Alzheimer-kór és demencia miatt édesanyja már 24 órás felügyeletre szorult. A volt reality-sztár őszintén mesélt a döntés lelki terhéről és a bűntudatról is – írja a Blikk.

Molnár Anikónak élete egyik legnehezebb döntését kellett meghoznia – Fotó: Polyák Attila

Molnár Anikó édesanyjánál a betegség előrehaladtával egyre több veszélyes helyzet alakult ki: előfordult például, hogy télen egy szál ruhában indult el otthonról. A helyzetet tovább nehezítette, hogy sokszor nem ismerte fel állapotát, elutasította a segítséget, így a mindennapok állandó készenlétet igényeltek.

Nem tudom azt mondani, hogy jól vagyok, de azt sem, hogy rosszul. Hol a bűntudat gyötör, hol azon gondolkodom, hogy hazahozom

– fogalmazott Anikó, aki szerint élete egyik legnehezebb döntését kellett meghoznia.

A szakemberek a helyzetet előrehozott gyászreakcióként írják le, amikor a hozzátartozó fokozatosan veszti el szerettét, miközben az még él. Ez érzelmileg rendkívül megterhelő időszakot jelentett számára, amelyben folyamatosan jelen volt a bizonytalanság és a bűntudat. Molnár Anikó elmondta, az idősotthon költségeit saját bevételeiből fedezi, és mindent megtesz édesanyja biztonságáért. Számára ez nem lemondás, hanem a gondoskodás egy másik formája.