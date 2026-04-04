monília

Idén sem lesz barack? Sokkal durvább dolog pusztít, mint a fagy

2026. április 04. 19:26
Olvasási idő: 3 perc
A monília sokkal nagyobb veszélyt jelent a barackfákra, mint azt sokan gondolják, és könnyen összetéveszthető más jelenségekkel. Egy tapasztalt kertész most elárulta, mire kell igazán figyelni.
A tavaszi időszak sok kihívást tartogat a kerttulajdonosok számára, különösen a gyümölcsfák esetében. A monília az egyik legveszélyesebb fertőzés, amely a kajszibarackfákat támadja, és komoly károkat okozhat, ha nem védekezünk időben – tájékoztat a KEMMA. Bátki Tamás kertészmérnök tapasztalatain keresztül mutatta meg, mire érdemes figyelni a tavaszi kerti munkák során.

A monília könnyen összetéveszthető fagykárral
Mi az a monília és hogyan támadja meg a barackfát?

A monília egy gombás fertőzés, amely elsősorban a virágokat támadja meg. A fertőzés hatására a virágok barnulni kezdenek, amit sokan tévesen fagykárnak gondolnak. Valójában azonban a gomba a hűvös, párás időben aktivizálódik.

Hogyan védekezzünk a monília ellen?

A szakember szerint a védekezés kulcsa az időzítés. Amíg nem állandósul a 15 fok körüli hőmérséklet, addig érdemes permetezéssel védekezni. Ha a fertőzés bejut a fába, hosszú távon is károsíthatja azt.

Sokan a tavaszi fagyot hibáztatják a barnulásért, azonban a legtöbb esetben a monília áll a háttérben. Ezért fontos a pontos diagnózis, mert a védekezés módja is ettől függ.

További hasznos információk és tanácsok a KEMMA oldalán érhetők el.

