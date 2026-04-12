Munkáltatói felmondás szabályai: ezt ne posztolja ki, ha most rúgták ki

A munkáltatói felmondás szabályai azért kulcsfontosságúak, mert egy elbocsátás után sokan indulatból döntenek, pedig ilyenkor a végkielégítés mértéke, a felmondási idő és a titoktartási kötelezettség is komoly pénzügyi tét lehet. A munkaviszony megszüntetése nemcsak arról szól, ki marad és ki megy, hanem arról is, hogy a távozó dolgozó mit vihet magával — és főleg mit nem – írja a SONLINE.

Munkáltatói felmondás szabályai: mikor jár végkielégítés és miért kerülhet milliókba egy hiba

A munkahelyeken ugyanis rengeteg olyan információhoz férhet hozzá a munkavállaló, amely kívülről jelentéktelennek tűnhet, valójában azonban üzleti értékkel bír. Egy céges ügyféllista, egy belső árazási stratégia, szerződéses feltétel vagy szoftveres működési logika tipikusan ilyen adat lehet. Az üzleti titok védelme ráadásul nem ér véget az utolsó munkanappal: a jogosulatlan megszerzés, hasznosítás vagy felfedés továbbra is jogsértő lehet, kivéve néhány törvényi kivételt, például közérdekű jogsértés bejelentésénél.

A Munka Törvénykönyve szerint a munkáltató a felmondását főszabály szerint köteles megindokolni, és az indok csak a munkavállaló magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet. Ez azt jelenti, hogy valakit nem lehet jogszerűen csak azért elküldeni, mert „már nem szimpatikus” a vezetésnek.

A végkielégítés mértéke sokaknak a legfontosabb kérdés. A törvény szerint végkielégítés jellemzően akkor jár, ha a munkaviszony a munkáltató felmondása vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt ér véget, és a dolgozó megfelelő ideje áll munkaviszonyban. Három év után egyhavi, öt év után kéthavi, tíz év után háromhavi, tizenöt év után négyhavi, húsz év után öthavi, huszonöt év után hathavi távolléti díj lehet a végkielégítés alapja. Ugyanakkor nem jár végkielégítés, ha a felmondás oka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége.

A határozott idejű munkaviszony körül is sok a félreértés. Itt nem igaz, hogy csak rendkívüli megoldással lehet megszüntetni a jogviszonyt: a munkáltató bizonyos törvényi feltételek mellett felmondással is élhet, például felszámolási vagy csődeljárás alatt, a munkavállaló képességére alapított okból, illetve akkor, ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok miatt lehetetlenné válik. Emellett a munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt indokolás nélküli azonnali hatályú felmondással is megszüntetheti, de ilyenkor a dolgozót megilleti a hátralévő időre, legfeljebb tizenkét hónapra járó távolléti díj.