Munkáltatói felmondás szabályai: ezt ne posztolja ki, ha most rúgták ki

A munkáltatói felmondás szabályai azért kulcsfontosságúak, mert egy elbocsátás után sokan indulatból döntenek, pedig ilyenkor a végkielégítés mértéke, a felmondási idő és a titoktartási kötelezettség is komoly pénzügyi tét lehet. A munkaviszony megszüntetése nemcsak arról szól, ki marad és ki megy, hanem arról is, hogy a távozó dolgozó mit vihet magával — és főleg mit nem – írja a SONLINE.
Munkáltatói felmondás szabályai: mikor jár végkielégítés és miért kerülhet milliókba egy hiba
A munkahelyeken ugyanis rengeteg olyan információhoz férhet hozzá a munkavállaló, amely kívülről jelentéktelennek tűnhet, valójában azonban üzleti értékkel bír. Egy céges ügyféllista, egy belső árazási stratégia, szerződéses feltétel vagy szoftveres működési logika tipikusan ilyen adat lehet. Az üzleti titok védelme ráadásul nem ér véget az utolsó munkanappal: a jogosulatlan megszerzés, hasznosítás vagy felfedés továbbra is jogsértő lehet, kivéve néhány törvényi kivételt, például közérdekű jogsértés bejelentésénél.
A Munka Törvénykönyve szerint a munkáltató a felmondását főszabály szerint köteles megindokolni, és az indok csak a munkavállaló magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet. Ez azt jelenti, hogy valakit nem lehet jogszerűen csak azért elküldeni, mert „már nem szimpatikus” a vezetésnek.
A végkielégítés mértéke sokaknak a legfontosabb kérdés. A törvény szerint végkielégítés jellemzően akkor jár, ha a munkaviszony a munkáltató felmondása vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt ér véget, és a dolgozó megfelelő ideje áll munkaviszonyban. Három év után egyhavi, öt év után kéthavi, tíz év után háromhavi, tizenöt év után négyhavi, húsz év után öthavi, huszonöt év után hathavi távolléti díj lehet a végkielégítés alapja. Ugyanakkor nem jár végkielégítés, ha a felmondás oka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége.
A határozott idejű munkaviszony körül is sok a félreértés. Itt nem igaz, hogy csak rendkívüli megoldással lehet megszüntetni a jogviszonyt: a munkáltató bizonyos törvényi feltételek mellett felmondással is élhet, például felszámolási vagy csődeljárás alatt, a munkavállaló képességére alapított okból, illetve akkor, ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok miatt lehetetlenné válik. Emellett a munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt indokolás nélküli azonnali hatályú felmondással is megszüntetheti, de ilyenkor a dolgozót megilleti a hátralévő időre, legfeljebb tizenkét hónapra járó távolléti díj.
Amikor elszakad a cérna: azonnali hatályú felmondás
Az azonnali hatályú felmondás a munkaviszony megszüntetésének legkeményebb formája. Erre akkor van lehetőség, ha a másik fél lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Ilyenkor nincs klasszikus felmondási idő, a viszony azonnal megszakadhat.
Ez a jog a munkáltatót és a munkavállalót is megilleti. Ha például a dolgozó súlyos visszaélést követ el, azonnali hatályú felmondás jöhet szóba. De ugyanígy a munkavállaló is léphet, ha a munkáltató súlyosan megsérti a szabályokat. Fontos részlet, hogy az azonnali hatályú felmondás jogát a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül lehet gyakorolni, legfeljebb az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül.
A csend tényleg aranyat ér: üzleti titok védelme a kilépés után is
Sokan ott hibáznak, hogy a távozás után bosszúból vagy hencegésből elkezdenek beszélni arról, amit bent láttak. Pedig az üzleti titok megsértése miatt a jogosult bírósághoz fordulhat, kérheti a jogsértés megállapítását, a jogsértés abbahagyását, a sérelmes helyzet megszüntetését, a gazdagodás visszatérítését, sőt akár kártérítést is. Ezért fordulhat elő, hogy egyetlen meggondolatlan kiszivárogtatás végül valóban súlyos milliókba kerül.
Hasznos tudnivalók a felmondásról
A munkaviszony egyik legvitásabb szakasza annak a megszüntetése során, illetőleg azt követően merül fel. A felmondás kapcsán mind a munkavállalót, mind a munkáltatót jogosultságok illetik meg, azonban van néhány szabály, amelynek nem ismerete még a legnagyobb egyetértésben is konfliktusokat szülhet. A D.A.S. JogSzerviz szakértője néhány jogi tényt jár körbe a felmondás témakörében.
D.A.S. JogSzerviz: a munkavállaló titoktartási kötelezettsége
Előfordulhat, hogy a munkáltató által előkészített titoktartási megállapodás a kötelezettség megszegése esetére kötbér fizetését írja elő. Fontos azonban tudni, hogy a kötbér nem munkajogi eszköz, így alkalmazásának munkaviszonyban csak akkor van helye, ha azt a Munka Törvénykönyve kifejezetten megengedi – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője. Tekintettel arra, hogy az csak a versenytilalmi megállapodás és a tanulmányi szerződés megszegése esetén van így, a titoktartási kötelezettség megszegése esetére előírt kötbér jogszabályba ütközik, így semmis – hangsúlyozta dr. Gombolai Éva.