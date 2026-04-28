Most érkezett: új munkaszüneti nap jöhet a nyár közepén Magyarországon?

A kezdeményezés célja, hogy a jelenlegi emléknapok mellett egy hivatalos munkaszüneti nap is segítse a történelmi események szélesebb körű megismerését. Egy ilyen nap lehetőséget adna arra, hogy az emberek aktívabban kapcsolódjanak a közös múlt fontos pillanataihoz.

Az új munkaszüneti nap II. Rákóczi Ferenc emlékéhez kötődne

Miért pont július 8. lehetne munkaszüneti nap?

A kezdeményezők szerint július 8. alkalmas lenne arra, hogy kiemelt figyelmet kapjon II. Rákóczi Ferenc és a szabadságharc öröksége. Úgy vélik, a jelenlegi, március 27-i emléknap inkább szimbolikus, és nem tükrözi kellően a korszak történelmi súlyát - tájékoztat a Blikk.

Egy új munkaszüneti nap nemcsak plusz pihenőnapot jelentene, hanem országos szintű megemlékezések, rendezvények és oktatási programok szervezésére is lehetőséget adna. Ez erősíthetné a nemzeti identitást és a történelmi tudatosságot.

A kezdeményezés jelenleg civil szinten zajlik, és nincs hivatalos döntés arról, hogy a javaslatból valóban törvény lesz-e. Az ilyen változtatások általában hosszabb politikai és társadalmi egyeztetést igényelnek.

