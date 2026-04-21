Ezt nem fogja elhinni! Elszabadultak az indulatok a Muzsika TV-nél

Maroshegyi Alfréd szerint a Muzsika TV berkein belül egy szűk kör dönthetett arról, kik maradhatnak képernyőn és hogyan osztják el a jogdíjakat. Szarvas József ezt tagadja, és úgy látja, egyes zenészek inkább a saját sikertelenségüket próbálják ezzel magyarázni.

Súlyos vádak a Muzsika TV-nél: jogdíjak felét követelték a zenészektől (illusztráció)

A Muzsika TV körül azért robbant ki balhé, mert a csatorna egykori műsorvezetője, Maroshegyi Alfréd „Frédy” súlyos állításokat fogalmazott meg a csatornánál szerinte éveken át működő belső rendszerről. A Blikknek arról beszélt, hogy a kulisszák mögött a képernyőn maradásnak ára volt: állítása szerint az előadóktól rendszeresen elvárták, hogy a jogdíjaik jelentős részéről, akár az ötven százalékáról is lemondjanak.

Maroshegyi azt mondta, tíz évig dolgozott a csatornánál heti új adásokkal, ezért belülről látta, hogyan változott meg a működés. Szerinte a problémák akkor kezdődtek, amikor a szakmai vezetők távoztak, és helyükre más szemléletű emberek kerültek.

Állítása szerint ettől kezdve már nem a szakmai szempontok döntöttek, hanem az, ki mennyit tud „visszaadni” a rendszernek. Azt is mondta, hogy aki ezt nem fogadta el, az fokozatosan kiszorult az adásból.

A konfliktus másik központi szereplője Szarvas József „Josh”, a csatorna korábbi főszerkesztője, akit Maroshegyi azzal is összefüggésbe hozott, hogy egy szűk érdekcsoport irányította a műsorstruktúrát, és a jogdíjak egy része ugyanazokhoz az emberekhez folyt be. Maroshegyi szerint még dalbejelentéseket is úgy módosíthattak, hogy bizonyos nevek szerzőként jelenjenek meg.

Josh tagadja a vádakat. Szerinte egyes zenészek a saját sikertelenségüket próbálják ezekkel a történetekkel megmagyarázni. A Muzsika TV körüli botrány lényege, hogy Maroshegyi szerint a Muzsika TV-nél egy zárt, nyomásgyakorló rendszer működött, míg a másik oldal ezt visszautasítja – írta meg a Blikk.

