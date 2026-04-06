Ez ám a meglepetés! A Nagy Duett nézői döntöttek – meglepő páros lesz ott a döntőben

A TV2 népszerű show-műsorában, A Nagy Duettben nem mindennapi fordulatot hozott a húsvéti gála: a korábban kiesett párosok újra esélyt kaptak, hogy visszakerüljenek a döntőbe, és a közönség szavazatai alapján Lakatos Laci és Tolvai Reni kiemelkedő teljesítményükkel elérték, hogy újra a legjobb négy között szerepelhessenek.

A húsvéti hétvége különlegessége abban rejlett, hogy a kiesett versenyzők mindent beleadva léptek színpadra, megmutatva, hogy a kihagyott időszak sem csökkentette elszántságukat és színpadi energiájukat. A gála különösen izgalmas pillanatokkal szolgált: jelmezek, látványos koreográfiák és érzelmek kavalkádja színesítette az estét, miközben a közönség szavazatai döntöttek arról, ki folytathatja a versenyt – írja a Blikk.

A hétvégén lesz A Nagy Duett döntője

Lakatos Laci és Tolvai Reni így ott lesznek az április 11-i döntőben, ahol a már előzőleg továbbjutott párosokkal mérhetik össze tehetségüket. A visszatérésük nemcsak a rajongók örömét szolgálja, hanem a műsor feszült izgalmát is fokozza, hiszen a döntő mezőnye most még színesebb és kiszámíthatatlanabb lett.

A kérdés mindenkiben felmerül: megérdemelték-e a döntőbe jutást?

A húsvéti gála tapasztalatai alapján a közönség egyértelműen Reni és Laci teljesítményét értékelte a legmagasabbra, így esélyük van arra, hogy a fináléban is méltóképpen képviseljék a rajongók szavazatait. A Nagy Duett rajongói izgatottan várják, hogy a páros miként használja ki újabb lehetőségét, és milyen meglepetéseket tartogat számukra a szombati finálé.

Az Origo a napokban arról írt, hogy komoly térdfájdalom nehezítette meg az énekesnő mindennapjait egy januári esés után. Tolvai Reni a rajongóktól kért segítséget, mert a fájdalmai nem múltak el.