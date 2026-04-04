Eljött a húsvét egyik legkülönösebb napja: kevesen tudják, mit jelent valójában

A nagyszombat a húsvéti ünnepkör részeként a keresztény hit egyik legfontosabb időszakába illeszkedik. Jelentőségét az adja, hogy közvetlenül megelőzi a feltámadás örömét hirdető húsvétvasárnapot.
Mikor Krisztus a sír csöndjében várja a feltámadás diadalát
A húsvét a kereszténység legfontosabb ünnepi időszaka, amely Jézus Krisztus szenvedéséhez, kereszthalálához és feltámadásához kapcsolódik. Ez az egyházi év csúcspontja, mert a keresztény hit középpontjában éppen a feltámadás áll: annak az örömhíre, hogy Krisztus legyőzte a halált. A húsvéti ünnepkör része a nagycsütörtök, a nagypéntek, a nagyszombat és végül húsvétvasárnap, amely már a feltámadás örömét hirdeti – olvasható a Britannica oldalán.
Mi történt nagyszombaton?
Nagyszombat húsvét ünnepének előnapja, az igazi húsvéti ünneplés délután kezdődik. Arra a napra emlékeztet, amikor Krisztus holtteste a sziklába vájt sírban feküdt, de harmadnapra, azaz húsvétvasárnap hajnalára feltámadt. Ekkor van a tűzszentelés, amelyet a húsvéti gyertya- és keresztvízszentelés, majd a vigília mise követ.
Ezen belül a nagyszombat különösen fontos nap, mert átmenetet képez a gyász és az öröm között. A keresztény hagyomány szerint ezen a napon Jézus teste a sírban nyugszik, az egyház pedig csendben, várakozással és imádsággal készül a feltámadás ünnepére. Nagypéntek fájdalma után még nem érkezik el azonnal a húsvétvasárnapi ujjongás, ezért a nagyszombat a remény csendes, mégis feszültséggel teli napja.
A katolikus hagyományban nappal általában nincs szentmise, a hangsúly inkább a szentsír előtti elcsendesedésen és az esti húsvéti vigílián van. Ez a szertartás már a feltámadás ünneplésének kezdete, és a keresztény liturgia egyik legjelentősebb alkalma. Ilyenkor történik a tűzszentelés, meggyújtják a húsvéti gyertyát, felolvassák az üdvtörténet fontos szakaszait, majd vízszentelésre és ünnepi szertartásra kerül sor – írja a Katolikus.hu.
Mit ünneplünk húsvétkor?
Húsvétkor a keresztény egyházak tanítása szerint Jézus Krisztus feltámadását és az emberiség megváltását ünnepeljük. Időpontját az első niceai zsinat döntése óta a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnaphoz igazítják, ezért ez az ünnep március 22. és április 25. közé eshet, és ehhez kapcsolódnak az egyházi év mozgó ünnepei is. A húsvét gyökere az ószövetségi pászka ünnepe, keresztény értelmezésben pedig Jézus Krisztus halálból az új, feltámadott életbe való átmenetelének beteljesedése.