Eljött a húsvét egyik legkülönösebb napja: kevesen tudják, mit jelent valójában

A nagyszombat a húsvéti ünnepkör részeként a keresztény hit egyik legfontosabb időszakába illeszkedik. Jelentőségét az adja, hogy közvetlenül megelőzi a feltámadás örömét hirdető húsvétvasárnapot.

Nagyszombat: A képen a jeruzsálemi Szent Sír fölé emelt kápolna belseje, a hagyomány szerint erre a márvánnyal borított kőpadkára fektették Jézus testét

Mikor Krisztus a sír csöndjében várja a feltámadás diadalát

A húsvét a kereszténység legfontosabb ünnepi időszaka, amely Jézus Krisztus szenvedéséhez, kereszthalálához és feltámadásához kapcsolódik. Ez az egyházi év csúcspontja, mert a keresztény hit középpontjában éppen a feltámadás áll: annak az örömhíre, hogy Krisztus legyőzte a halált. A húsvéti ünnepkör része a nagycsütörtök, a nagypéntek, a nagyszombat és végül húsvétvasárnap, amely már a feltámadás örömét hirdeti – olvasható a Britannica oldalán.

Mi történt nagyszombaton?

Nagyszombat húsvét ünnepének előnapja, az igazi húsvéti ünneplés délután kezdődik. Arra a napra emlékeztet, amikor Krisztus holtteste a sziklába vájt sírban feküdt, de harmadnapra, azaz húsvétvasárnap hajnalára feltámadt. Ekkor van a tűzszentelés, amelyet a húsvéti gyertya- és keresztvízszentelés, majd a vigília mise követ.

Jézus Krisztus a kereszten, Diego Velázquez (1599–1660) festménye

Ezen belül a nagyszombat különösen fontos nap, mert átmenetet képez a gyász és az öröm között. A keresztény hagyomány szerint ezen a napon Jézus teste a sírban nyugszik, az egyház pedig csendben, várakozással és imádsággal készül a feltámadás ünnepére. Nagypéntek fájdalma után még nem érkezik el azonnal a húsvétvasárnapi ujjongás, ezért a nagyszombat a remény csendes, mégis feszültséggel teli napja.

A katolikus hagyományban nappal általában nincs szentmise, a hangsúly inkább a szentsír előtti elcsendesedésen és az esti húsvéti vigílián van. Ez a szertartás már a feltámadás ünneplésének kezdete, és a keresztény liturgia egyik legjelentősebb alkalma. Ilyenkor történik a tűzszentelés, meggyújtják a húsvéti gyertyát, felolvassák az üdvtörténet fontos szakaszait, majd vízszentelésre és ünnepi szertartásra kerül sor – írja a Katolikus.hu.

Mit ünneplünk húsvétkor?

Húsvétkor a keresztény egyházak tanítása szerint Jézus Krisztus feltámadását és az emberiség megváltását ünnepeljük. Időpontját az első niceai zsinat döntése óta a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnaphoz igazítják, ezért ez az ünnep március 22. és április 25. közé eshet, és ehhez kapcsolódnak az egyházi év mozgó ünnepei is. A húsvét gyökere az ószövetségi pászka ünnepe, keresztény értelmezésben pedig Jézus Krisztus halálból az új, feltámadott életbe való átmenetelének beteljesedése.