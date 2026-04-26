Egy tabletta csökkenti az alkohol utáni vágyat – mégis alig használják

Egy brit nő, Emma Griffiths évekig napi szinten ivott, hetente több mint tíz üveg bort fogyasztott. Többször próbált leszokni, sikertelenül, végül egy gyógyszer segített neki. A 55 éves nő már több mint három hónapja nem ivott alkoholt. A megoldás neve: naltrexon.
A szakértők szerint a naltrexon az agy jutalmazó rendszerére hat. Blokkolja azokat a receptorokat, amelyek miatt az alkohol kellemes érzést vált ki. Így az ivás „jutalma” csökken, és vele együtt az újabb pohár iránti vágy is – írja a Bild.

A naltrexon önmagában nem elég az alkoholizmus elleni küzdelemben – Fotó: Unsplash
Nem mindenhol bíznak a naltrexonban 

A hatása azonban nem csodaszer. A szakemberek szerint inkább abban segít, hogy a betegek jobban kontrollálják az alkoholfogyasztásukat, és csökkentsék a visszaesés esélyét.

Bár a hatékonyságát kutatások is alátámasztják, Németországban alig alkalmazzák: a kezeltek kevesebb mint egy százaléka kap ilyen gyógyszert. Ez jelentősen elmarad az amerikai gyakorlattól, ahol jóval gyakrabban használják.

A mellékhatások többnyire enyhék: előfordulhat hányinger, fejfájás vagy szédülés, ritkán májkárosodás. Ennek ellenére a szakértők szerint a gyógyszer fontos eszköz lehetne az alkoholizmus kezelésében.

A szakemberek hangsúlyozzák: a gyógyszer önmagában nem elég, de megfelelő terápiával együtt sokaknak segíthet kilépni a függőségből.

