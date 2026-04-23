61 éve omlott össze végleg a Nemzeti Színház – így tűnt el Budapest egyik jelképe egyetlen nap alatt

A közvélekedéssel ellentétben nem „elkövetőről” kell beszélni. A Nemzeti Színház lebontását az akkori állami vezetés rendelte el. Az indoklás hivatalosan az volt, hogy az épület útban van a városfejlesztési terveknek, különösen a metróépítésnek és a közlekedési átalakításoknak. A valóság azonban ennél sokkal összetettebb: az épület már évtizedek óta rossz állapotban volt, és a hatalom nem a felújítást, hanem a teljes megsemmisítést választotta.

A Nemzeti Színház Blaha Lujza téri épületét 61 éve, állami döntés alapján felrobbantották, megsemmisítették – Készítette: Klösz György - FOTO:Fortepan — ID 57554:http://www.fortepan.hu/_photo/download/fortepan_57554.jpg, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16218125

Robbanás a Blahán – sokkoló látvány

A bontást négy robbantással hajtották végre, az első március 15-én volt, míg a végső beavatkozásra április 23-án került sor. A fővárosiak döbbenten nézték, ahogy a történelmi falak percek alatt omlanak össze. A Blaha Lujza tér egyik legmeghatározóbb épülete szó szerint eltűnt a föld színéről. A látvány sokakban mély nyomot hagyott: nemcsak egy épület dőlt össze, hanem egy korszak is véget ért.

A kár felbecsülhetetlen volt – nem pusztán anyagi értelemben. A Nemzeti Színház a magyar kulturális élet egyik központja volt, ahol generációk színészei léptek színpadra. Az épület elvesztése kulturális és érzelmi értelemben is óriási veszteséget jelentett.

Évtizedekig kellett várni az új Nemzeti Színházra

Sokan azt gondolnák, hogy gyorsan felépült egy új Nemzeti Színház – de a valóság egészen más. Az új létesítmény csak 2002-ben, az első Orbán-kormány idején nyitotta meg kapuit a IX. kerületben, vagyis közel 37 évvel a régi épület lerombolása után. Addig a társulat ideiglenes helyszíneken játszott.

Az új színház terve évtizedeken át húzódott politikai viták, pénzhiány és folyamatos koncepcióváltások miatt. Több helyszín is szóba került, de a megvalósítás mindig meghiúsult – egészen a 2000-es évek elejéig.

Egy döntés, ami máig vitákat kavar

A Nemzeti Színház felrobbantása a mai napig az egyik legvitatottabb városépítési döntés Magyarországon. Sokan úgy tartják: nemcsak egy épületet romboltak le, hanem a múlt egy pótolhatatlan darabját is. A kérdés pedig máig ott lebeg: valóban szükség volt erre – vagy egy visszafordíthatatlan hiba történt?