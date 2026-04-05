A Corvinus Egyetem megnyerte a Nemzetközi Olimpiai Esettanulmányi Versenyt

Az üzleti és menedzsment szakos hallgatók, Andrei Krajuhin, Ganyecz Gergely és Kseniia Pyzhova, valamint a nemzetközi gazdálkodás szakos Dostinova Desislava képviselték a Budapesti Corvinus Egyetemet a lausanne-i Nemzetközi Olimpiai Esettanulmányi Versenyen (IOCSC), a Nemzetközi Olimpiai Bizottság székhelyén. A csapat munkáját a Corvinusról Stocker Miklós egyetemi tanár és Havran Zsolt egyetemi docens segítette, ötvözve a stratégiai és sportmenedzsment-kompetenciákat.
A Nemzetközi Olimpiai Esettanulmányi Verseny
Az IOCSC egy problémaközpontú tanulási program, amely arra ösztönzi a hallgatókat, hogy tudományos ismereteiket valós sportmenedzsment-kihívások megoldásában kamatoztassák, ahol kutatómunkát végeznek és csapatmunkában készítenek elemzéseket.
Az idei verseny témája „Fiatal elit sportolók kísérése és támogatása” volt.
A nyertes corvinusos csapat korábban együtt versenyzett a rangos Thammasat Undergraduate Business Challenge versenyen Bangkokban. A versenyzőknek a Nemzetközi Torna Szövetség (Fédération Internationale de Gymnastique, FIG) esetét kellett megoldaniuk. A feladat célja az volt, hogy a résztvevők globális stratégiákat dolgozzanak ki, hogyan lehet az elit fiatal sportolókat támogatni, az edzői munka minőségét javítani, valamint erősebben bevonni a sportba az ifiket. Ez pedig eltérő szemléletmódot igényelt a corvinusos csapattól a korábbi tapasztalataikhoz képest.
A corvinusos diákok átfogó stratégiával válaszoltak ezekre a kérdésekre. Javasolták az olimpiai szolidaritás erősítését egy ösztöndíjprogrammal, amely a fejlődő országok fiatal sportolóit támogatná, valamint a FIG irányítási struktúrájának fejlesztését. Ezek stabil alapot teremtettek további kezdeményezésekhez, például az edzők kötelező, többmodulos képzésének bevezetéséhez, illetve a fiatalok bevonásához egy közös tornaalkalmazás segítségével. Összességében a csapat nagy hangsúlyt fektetett a sportolók védelmére (safeguarding) és az átláthatóság javítására a sportág egészében.
A verseny nemcsak megmérettetés volt, hanem tanulási lehetőség is: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Tanulmányi Központjának szervezői gazdag oktatási élményt biztosítottak, az olimpiai értékekkel összhangban, lehetővé téve a résztvevőknek, hogy megértsék az egyensúly fontosságát a szellemi és fizikai kihívások között.
A sportmenedzsment jelentőségét szem előtt tartva a Corvinus Egyetem jelenleg jelentkezéseket fogad egy új, Nemzetközi Sportüzlet mesterképzésre, amely 2026 szeptemberében indul.
A Corvinus Egyetem sportmenedzsment specializációjának és az új Nemzetközi Sport Business mesterképzésnek az a célja, hogy ugyanazokat a nemzetközi lehetőségeket kínálja hallgatóinak, mint a világ legjobb sportmenedzsment programjai. Minden lehetséges támogatást megadunk annak érdekében, hogy hallgatóink ismét eljuthassanak Lausanne-ba – mondta Havran Zsolt docens.
A Budapesti Corvinus Egyetem Magyarország vezető egyeteme az üzleti, gazdasági és társadalomtudományi képzések területén. A Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány által fenntartott Corvinus középtávú célkitűzése, hogy az említett területeken ne csak országosan, de Közép-Európában is a legjobb felsőoktatási intézménnyé váljon. A Corvinus Egyetemen jelenleg több mint 8 000 hallgató tanul, köztük 2000-en külföldi diákok. Az intézmény világszerte 170 partneregyetemmel ápol szoros kapcsolatot. A Corvinus rendszeresen ér el előkelő helyezést a nemzetközi felsőoktatási rangsorban, 2025-ben elnyerte az Eduniversal 5 pálmás
minősítését. A Budapesti Corvinus Egyetem az egyetlen olyan magyarországi egyetem a gazdaságtudományok területén, amely két nemzetközi intézményi akkreditációval rendelkezik (AMBA, AACSB).
