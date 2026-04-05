A Corvinus Egyetem megnyerte a Nemzetközi Olimpiai Esettanulmányi Versenyt

Az üzleti és menedzsment szakos hallgatók, Andrei Krajuhin, Ganyecz Gergely és Kseniia Pyzhova, valamint a nemzetközi gazdálkodás szakos Dostinova Desislava képviselték a Budapesti Corvinus Egyetemet a lausanne-i Nemzetközi Olimpiai Esettanulmányi Versenyen (IOCSC), a Nemzetközi Olimpiai Bizottság székhelyén. A csapat munkáját a Corvinusról Stocker Miklós egyetemi tanár és Havran Zsolt egyetemi docens segítette, ötvözve a stratégiai és sportmenedzsment-kompetenciákat.

Nemzetközi Olimpiai Esettanulmányi Verseny: A corvinusos győztes csapat Lausanne-ban 2026. március 24-én.

A Nemzetközi Olimpiai Esettanulmányi Verseny

Az IOCSC egy problémaközpontú tanulási program, amely arra ösztönzi a hallgatókat, hogy tudományos ismereteiket valós sportmenedzsment-kihívások megoldásában kamatoztassák, ahol kutatómunkát végeznek és csapatmunkában készítenek elemzéseket.

Az idei verseny témája „Fiatal elit sportolók kísérése és támogatása” volt.

A nyertes corvinusos csapat korábban együtt versenyzett a rangos Thammasat Undergraduate Business Challenge versenyen Bangkokban. A versenyzőknek a Nemzetközi Torna Szövetség (Fédération Internationale de Gymnastique, FIG) esetét kellett megoldaniuk. A feladat célja az volt, hogy a résztvevők globális stratégiákat dolgozzanak ki, hogyan lehet az elit fiatal sportolókat támogatni, az edzői munka minőségét javítani, valamint erősebben bevonni a sportba az ifiket. Ez pedig eltérő szemléletmódot igényelt a corvinusos csapattól a korábbi tapasztalataikhoz képest.

A corvinusos diákok átfogó stratégiával válaszoltak ezekre a kérdésekre. Javasolták az olimpiai szolidaritás erősítését egy ösztöndíjprogrammal, amely a fejlődő országok fiatal sportolóit támogatná, valamint a FIG irányítási struktúrájának fejlesztését. Ezek stabil alapot teremtettek további kezdeményezésekhez, például az edzők kötelező, többmodulos képzésének bevezetéséhez, illetve a fiatalok bevonásához egy közös tornaalkalmazás segítségével. Összességében a csapat nagy hangsúlyt fektetett a sportolók védelmére (safeguarding) és az átláthatóság javítására a sportág egészében.

Az alapszakos corvinusos győztes csapat (balra) és a mesterszakos marokkói győztes csapat felkészítő tanáraikkal a Nemzetközi Olimpiai Esettanulmányi Versenyen Lausanne-ban 2026. március 24-én.

A verseny nemcsak megmérettetés volt, hanem tanulási lehetőség is: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Tanulmányi Központjának szervezői gazdag oktatási élményt biztosítottak, az olimpiai értékekkel összhangban, lehetővé téve a résztvevőknek, hogy megértsék az egyensúly fontosságát a szellemi és fizikai kihívások között.