Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos!

Alekszandar Vucsics: Egy katonai rendfokozattal rendelkező migráns készült támadásra a Török Áramlat ellen

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
szex

Női ejakuláció vagy spriccelés? Meglepő, amit a kutatók találtak

11 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre több kutatás foglalkozik a női test működésével és azzal a jelenséggel, amelyet sokan csak „spriccelésként” emlegetnek. Bár a téma még mindig tabunak számít, a tudomány egyre pontosabb válaszokat ad arra, mi történik ilyenkor a szervezetben. A szakértők szerint fontos különbséget tenni a „spriccelés” és a női ejakuláció között.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szexspriccelésejakulációnők

A szakértők szerint fontos különbséget tenni a spriccelés és a női ejakuláció között. Előbbi során nagyobb mennyiségű folyadék távozik a húgycsövön keresztül, míg utóbbi egy kisebb mennyiségű, sűrűbb állagú váladék, amely a női prosztatának is nevezett mirigyből származik – írja a badgirlsbible.com.

A női ejakuláció és a spriccelés két különböző élettani folyamat, amelyeket gyakran összekevernek
Fotó: Unsplash

Női ejakuláció vs. spriccelés

A szakértők szerint fontos különbséget tenni a spriccelés és a női ejakuláció között. Előbbi során nagyobb mennyiségű folyadék távozik a húgycsövön keresztül, míg utóbbi egy kisebb mennyiségű, sűrűbb állagú váladék, amely a női prosztatának is nevezett mirigyből származik.

A spriccelés hátterében összetett testi folyamatok állnak. Kutatások szerint a megfelelő ingerlés hatására a húgyhólyag és a környező területek is szerepet játszhatnak a folyamatban. Egyes vizsgálatok arra jutottak, hogy a távozó folyadék részben hígított vizeletet is tartalmazhat, de más anyagok jelenléte is kimutatható benne.

A szakemberek kiemelik: minden nő teste másképp reagál, és nincs „kötelező” módja vagy feltétele a spriccelés élményének. Sokan egyáltalán nem tapasztalják meg, míg másoknál természetes módon jelentkezik.

Gyakran emlegetik a G-pont szerepét is, amely a hüvely elülső falán található, és egyesek szerint kulcsfontosságú lehet az intenzívebb élmények elérésében. A kutatások ugyanakkor még nem adtak minden részletre egyértelmű választ, így a téma továbbra is az orvostudomány egyik aktívan vizsgált területe.

A szakértők szerint a legfontosabb az önismeret és az, hogy mindenki a saját testének jelzéseire figyeljen. A jelenség körüli félreértések eloszlatása pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy nyíltabban lehessen beszélni a női egészség és működés kérdéseiről.

