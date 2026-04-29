Nosztalgiajáratra fel! – Kabrió Ikarusokon és régi villamosokon utazhatunk Budapesten

A nosztalgiajárat szezonját 2026. május 1-jén, pénteken az N41-es villamos nyitja meg a Móricz Zsigmond körtér és a Kamaraerdei Ifjúsági Park között. A BKK tájékoztatása szerint május 2-tól, szombattól minden hétvégén közlekedik majd az N2-es nosztalgiavillamos is a pesti Duna-parton, május 10-től pedig havonta egyszer az N18-as járat is elindul a Csóka utca és a Szent János kórház között.

Nosztalgiajáratok Budapesten: pénteken indul a szezon

Nosztalgiajárat Budapesten: villamos, busz és troli is jön

A hivatalos tájékoztatás szerint júniusban indul az N109-es belvárosi körjárat kabrió Ikarusszal, míg május végétől szeptember végéig vasárnaponként az N4-es autóbusz közlekedik klasszikus Ikarus járművekkel. A szezonban nosztalgiatrolik is forgalomba állnak majd, köztük az N70-es, N74-es és N75-ös vonalakon.

Október végéig tart a szezon

A BKK szerint a nosztalgiajáratok a nyílt napokhoz, ünnepi hétvégékhez és városi rendezvényekhez is kapcsolódnak, a program pedig nem ér véget a nyárral, mert a járatok október végéig közlekednek.

A jegyek a BudapestGO alkalmazásban, a BKK ügyfélközpontjaiban és pénztáraiban, valamint a járművek személyzeténél is megvásárolhatók.