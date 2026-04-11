Így viselkedjen a nudista strandon – ezek az alapvető szabályok

A meztelen fürdőzés, vagyis a szabad testkultúra hívei szerint ugyanazok az alapvető viselkedési normák érvényesek, mint bárhol máshol, csak épp ruhák nélkül. Ennek ellenére sokan követnek el olyan hibákat a nudista strandon, amelyek másokat zavarhatnak, sőt akár konfliktushoz is vezethetnek – írja a Travel Book.

A nudista strandnak is megvannak a saját szabályai

Fotó: Unsplash

Mik a nudista strand szabályai?

Az egyik legfontosabb szabály, hogy nem illik bámulni másokat. Egy pillantás természetes, de a feltűnő nézelődés már kifejezetten zavaró lehet. Ugyanígy problémás a fotózás is. A nudista strandokon általában nem nézik jó szemmel, ha valaki képeket készít, főleg úgy, hogy mások is szerepelnek rajtuk engedély nélkül.

A testhelyzetre is figyelni kell: kerülni kell a kihívó vagy illetlen pózokat.

Bár elsőre furcsának tűnhet, de itt is érdemes úgy viselkedni, mintha fürdőruhában lennénk.

Sokan elfelejtik, de alapvető szabály, hogy mindig legyen nálunk törölköző. Erre kell ülni mindenhol, ez nemcsak higiéniai, hanem udvariassági kérdés is.

Az is fontos, hogy tartsuk a megfelelő távolságot másoktól. A tolakodás vagy a túl közeli jelenlét itt is kellemetlen lehet.

A túlzott testi kontaktus szintén kerülendő: egy ölelés belefér, de az intimebb jeleneteknek nincs helyük nyilvános térben.

Az egyik legnagyobb hiba a provokáció. A nudista strandoknak megvannak a saját szabályai, amelyeket mindenkinek tiszteletben kell tartania. Ugyanígy fontos, hogy más környezetben – például nem kijelölt helyeken – a meztelenség akár problémát is okozhat.

Ezek a világhírű strandok csak fotókon szépek, a valóság lelombozó

Egy friss gyűjtés szerint a Tripadvisor-értékelések alapján több híres tengerpart is lehangoló élményt nyújtott a nyaralóknak. Képeslapokon tökéletesek, Instagramon ragyognak, de a valóságban a világhírű strandok többsége inkább csalódást okoz.

Európa eldugott kincse lett a legszebb strand a világon

Egy mediterrán sziget rejtett tengerparti csodája nyerte el a világ legjobb strandja címet az idei évben, legalábbis a The World’s 50 Best Beaches listáját összeállító ezer fős szakértői csapat szerint.