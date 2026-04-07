Így lesznek nyitva a kormányablakok a választás hétvégéjén

Nyitva tart a legtöbb kormányablak az országgyűlési választás hétvégéjén, április 11-én szombaton, valamint 12-én vasárnap. Ezeken a napokon kizárólag személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre, és lakcímkártya pótlására lesz lehetőség. Fontos, hogy az érintett napokon kizárólag bankkártyával lehet a felmerülő díjakat megfizetni.

Rendkívüli nyitvatartás a választás hétvégéjén a kormányablakokban

A rendkívüli hétvégi nyitvatartás célja, hogy minél többen élhessenek szavazati jogukkal, így azok se maradjanak ki a voksolásból, akik csak az utolsó pillanatban, akár a szavazás napján eszmélnek rá, hogy kulcsfontosságú okmányaik lejártak vagy elvesztek. A kormányablakok – néhány kivétellel – országszerte április 11-én, szombaton 8 és 16, a választás napján, vasárnap pedig 7 és 19 óra között tartanak nyitva.

Aki még a választás előtt változtatna lakócímet, nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a bejelentést. Akinek az új lakcímét április 10-én, pénteken 9 óra előtt rögzíti a kormányablak a nyilvántartásban, már az új lakóhelyén veszi nyilvántartásba a Nemzeti Választási Iroda, így ott tud majd szavazni. Péntek 9 óra után történő lakcímváltozás esetén a korábbi cím szerinti szavazókörben lehet voksolni.

A szavazáshoz érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú jogosítvány szükséges, a lakcímkártya nem feltétele a szavazásnak. Ha a választás hétvégéjén valakinek semmilyen érvényes személyazonosító igazolványa sincs, a kormányablakban ideiglenes személyi igazolványt kérhet, amivel lehetséges a szavazás. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy a hétvégi nyitvatartás ideje alatt az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésére kizárólag bankkártyával lesz lehetőség.

Ügyintézés előtt kérjük, tájékozódjanak a kormanyhivatalok.hu honlapon a nyitva tartó kormányablakokról!