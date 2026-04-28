Nagy átalakítás jön a nyugdíjaknál – sokan eleshetnek egy fontos juttatástól

A özvegyi nyugdíjt érintő módosítások több korábbi kiskaput is lezárnak, miközben bizonyos esetekben kedvezőbb feltételeket teremtenek. Ugyanakkor nem mindenki jár majd jól, a nyugdíj megállapítása több ponton szigorodik – számolt be róla a BAON.
Az özvegyi nyugdíj főbb változásai 2026-tól
- Az alapelv nem változik: az ellátás az elhunyt szolgálati idejéhez kötött, és járhat házastársnak, bejegyzett élettársnak, illetve feltételekkel élettársnak vagy elvált házastársnak.
- Az élettársaknál szigorítás lép életbe:
nem jár ellátás, ha a pár halálakor az egyik fél más személlyel volt házasságban,
- ugyanakkor enyhítés, hogy külön élő házastárs már nem csak tartásdíj esetén lehet jogosult.
- Az ideiglenes időszak általában egy év, de kisgyermek esetén 18 hónapig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeknél akár 3 évig is tarthat.
- Az összeg kezdetben az elhunyt nyugdíjának 60%-a, később általában 30%, de megváltozott munkaképesség esetén tartósan is maradhat 60%, ahol a jogosultsági határ 50%-os egészségi állapot.
Jogosultak köre
Korábban megírtuk, hogy az özvegyi nyugdíjra már nemcsak a házastársak jogosultak, hanem többek között az élettárs is, amennyiben a jogszerzővel annak haláláig együtt élt, bizonyos feltételek szerint. Összegezve: özvegyi nyugdíjra jogosult
- a házastárs,
- a bejegyzett élettárs,
- továbbá az élettárs, ha a meghatározott mértékű (tíz év, illetve közös gyermek esetén egy év) együttélési időt teljesítette,
- valamint az elvált, vagy egy évnél hosszabb ideje külön élő házastárs.
