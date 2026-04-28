Nagy átalakítás jön a nyugdíjaknál – sokan eleshetnek egy fontos juttatástól

A özvegyi nyugdíjt érintő módosítások több korábbi kiskaput is lezárnak, miközben bizonyos esetekben kedvezőbb feltételeket teremtenek. Ugyanakkor nem mindenki jár majd jól, a nyugdíj megállapítása több ponton szigorodik – számolt be róla a BAON.

Bezárnak a kiskapuk: jelentős szigorítás jön a nyugdíjaknál

Az özvegyi nyugdíj főbb változásai 2026-tól

Az alapelv nem változik: az ellátás az elhunyt szolgálati idejéhez kötött, és járhat házastársnak, bejegyzett élettársnak, illetve feltételekkel élettársnak vagy elvált házastársnak.

Az élettársaknál szigorítás lép életbe:

nem jár ellátás, ha a pár halálakor az egyik fél más személlyel volt házasságban,

ugyanakkor enyhítés, hogy külön élő házastárs már nem csak tartásdíj esetén lehet jogosult.

Az ideiglenes időszak általában egy év, de kisgyermek esetén 18 hónapig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeknél akár 3 évig is tarthat.

Az összeg kezdetben az elhunyt nyugdíjának 60%-a, később általában 30%, de megváltozott munkaképesség esetén tartósan is maradhat 60%, ahol a jogosultsági határ 50%-os egészségi állapot.

Jogosultak köre

Korábban megírtuk, hogy az özvegyi nyugdíjra már nemcsak a házastársak jogosultak, hanem többek között az élettárs is, amennyiben a jogszerzővel annak haláláig együtt élt, bizonyos feltételek szerint. Összegezve: özvegyi nyugdíjra jogosult

a házastárs,

a bejegyzett élettárs,

továbbá az élettárs, ha a meghatározott mértékű (tíz év, illetve közös gyermek esetén egy év) együttélési időt teljesítette,

valamint az elvált, vagy egy évnél hosszabb ideje külön élő házastárs.

