Nagy átalakítás jön a nyugdíjaknál – sokan eleshetnek egy fontos juttatástól

Sokakat érintő változás jön a nyugdíjaknál 2026 nyarától Magyarországon. Egy fontos területen teljesen új szabályok lépnek életbe, amelyek számos jogosultságot átírnak.
A özvegyi nyugdíjt érintő módosítások több korábbi kiskaput is lezárnak, miközben bizonyos esetekben kedvezőbb feltételeket teremtenek. Ugyanakkor nem mindenki jár majd jól, a nyugdíj megállapítása több ponton szigorodik számolt be róla a BAON.

Fotó: Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Az özvegyi nyugdíj főbb változásai 2026-tól

  • Az alapelv nem változik: az ellátás az elhunyt szolgálati idejéhez kötött, és járhat házastársnak, bejegyzett élettársnak, illetve feltételekkel élettársnak vagy elvált házastársnak.
  • Az élettársaknál szigorítás lép életbe:

 nem jár ellátás, ha a pár halálakor az egyik fél más személlyel volt házasságban, 

  • ugyanakkor enyhítés, hogy külön élő házastárs már nem csak tartásdíj esetén lehet jogosult.
  • Az ideiglenes időszak általában egy év, de kisgyermek esetén 18 hónapig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeknél akár 3 évig is tarthat.
  • Az összeg kezdetben az elhunyt nyugdíjának 60%-a, később általában 30%, de megváltozott munkaképesség esetén tartósan is maradhat 60%, ahol a jogosultsági határ 50%-os egészségi állapot.

Jogosultak köre

Korábban megírtuk, hogy az özvegyi nyugdíjra már nemcsak a házastársak jogosultak, hanem többek között az élettárs is, amennyiben a jogszerzővel annak haláláig együtt élt, bizonyos feltételek szerint. Összegezve: özvegyi nyugdíjra jogosult 

  • a házastárs,
  • a bejegyzett élettárs, 
  • továbbá az élettárs, ha a meghatározott mértékű (tíz év, illetve közös gyermek esetén egy év) együttélési időt teljesítette, 
  • valamint az elvált, vagy egy évnél hosszabb ideje külön élő házastárs.

Bajba kerülhetnek a nyugdíjasok

Trükkös tolvajok figyelik ki maguknak a nyugdíjasokat,  kifejezetten az időseket veszik célba, és különböző ürügyekkel jutnak be a lakásokba. 

Gyakori módszerük, hogy egyikük szóval eltereli a figyelmet, miközben a másik gyorsan átkutatja a lakást és eltulajdonítja az értékeket.

 A hatóságok szerint akár egyetlen figyelmetlen pillanat is elég ahhoz, hogy hosszú évek megtakarítása tűnjön el, ezért különösen fontos az óvatosság és az idegenekkel szembeni bizalmatlanság.

 

