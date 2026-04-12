Ezek a vissza nem térítendő támogatások járhatnak a nyugdíjasoknak

Az idei évben különösen fontos, hogy a szépkorúak tisztában legyenek a jogaikkal. Bár a hírek gyakran a nagy beruházásokról szólnak, létezik olyan vissza nem térítendő támogatás nyugdíjasoknak 2026-ban, amely kifejezetten az alacsony ellátással rendelkezők mindennapjait hivatott megkönnyíteni. Somogy vármegye városaiban és falvaiban pedig külön helyi kasszák is nyíltak az idősek számára, hívta fel a figyelmet a Sonline.

A nyugdíjasok méltányossági nyugdíjemelés és egyszeri segély keretében is kérhetnek, kaphatnak vissza nem térítendő támogatást

Ezek a nyugdíjasoknak szánt vissza nem térítendő támogatások 2026-ban

A legfontosabb, kizárólag a nyugdíjas korosztályt érintő lehetőségek a Magyar Államkincstáron keresztül érhetők el. Ezek nem hitelek, nem kell őket visszafizetni, és közvetlenül a megélhetést segítik. Kétféle, az állam által biztosított lehetőséggel is élhetnek a nyugdíjasok ma Magyarországon. Az egyik a méltányossági nyugdíjemelés, amely lehetőség azoknak jár, akiknek a havi járandósága nem éri el a meghatározott küszöbértéket. Az emelés összege 3000 és 8000 forint között mozog, de óriási előnye, hogy beépül a nyugdíjba, tehát a következő évek inflációkövető emelései már erre a megemelt összegre rakódnak rá – mondta el Madarász Tibor könyvelő.

A másik lehetőség az egyszeri segély, amit abban az esetben igényelhet a szépkorú, ha váratlan kiadás merül fel életében – legyen az egy elromlott hűtő vagy egy nagyobb orvosi számla. Ez az összeg évente egyszer kérhető, ami egy 15 000 és 50 000 forint közötti gyorssegély. Fontos tudni azonban, hogy ezt külön kérelmezni kell az igazgatási szerveknél.

Tűzifa és helyi pénzek

Somogy vármegyében a polgármesteri hivatalok saját hatáskörben is döntenek támogatásokról, amelyek sokszor életmentőek:

Ingyen tűzifa támogatás: Kaposváron és a kisebb somogyi falvakban (például a barcsi vagy csurgói járásban) a fűtési szezon végén is igényelhető még a rendkívüli települési támogatás keretében természetbeni juttatásként tűzifa.

Húsvéti és karácsonyi juttatások: számos somogyi önkormányzat (mint például Siófok vagy Marcali térségében) 5000-15 000 forint közötti egyszeri támogatást vagy élelmiszercsomagot ad a 70 év feletti lakosainak.

Gyógyszertámogatás: a közgyógyellátás keretében igényelhető igazolvány ingyenessé teszi a legfontosabb krónikus gyógyszereket, ami egy nyugdíjas háztartásban havonta akár 10-20 ezer forint megtakarítást is jelenthet.

Temetési támogatás: Gige településen 2025-ben is jutott az önkormányzati forrásból az időseknek járó napi támogatásra, illetve a temetési támogást is biztosítani tudták a szépkorúak számára.

Rezsicsökkentés és lakásfelújítás: a tágabb lehetőségek

Természetesen a nyugdíjasok is élhetnek a mindenki számára elérhető programokkal, ha megfelelnek a feltételeknek:

Januári rezsikedvezmény: aki április 30-ig nyilatkozik, az áramszámlájából 30%-os kedvezményt kaphat. Az előre fizetős mérőórásoknak ez fix 7000 forint jóváírást jelent.

Vidéki Otthonfelújítási Program: ha a nyugdíjas 5000 fő alatti településen lakik (ami Somogyban igen gyakori), és van némi megtakarítása, a költségek felét, maximum 3 millió forintot az állam utólag kifizet neki a felújítás után. Ez a tetőjavítástól a nyílászáró cseréig bármire fordítható 2026. június 30-ig.

Jó hírt kaptak a nyugdíjasok: előbb érkezik az áprilisi nyugdíj

A nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások kifizetése márciusban még a szokott rend szerint történt, áprilisban viszont változás várható. Ennek oka, hogy a nyugdíjutalás megszokott ideje, a tárgyhó 12. napja ezúttal vasárnapra esik, vagyis arra a napra, amelyen az országgyűlési választást tartja az ország. De a választás és az nyugdíj banki utalása között nincs összefüggés, ez egy általános szabály miatt történik így ezúttal.